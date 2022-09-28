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蔡總統：提高產業競爭力 成全球供應鏈關鍵力量

2022/9/28 21:29（9/28 21:36 更新）
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總統蔡英文28日晚間出席新北市進出口商業同業公會第4屆理監事就職典禮，致詞時指出，面對後疫情時代全球經貿劇烈變化，政府也會跟大家同心協力克服挑戰，一起抓住機會。中央社記者王鴻國攝 111年9月28日
總統蔡英文28日晚間出席新北市進出口商業同業公會第4屆理監事就職典禮，致詞時指出，面對後疫情時代全球經貿劇烈變化，政府也會跟大家同心協力克服挑戰，一起抓住機會。中央社記者王鴻國攝 111年9月28日
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（中央社記者王鴻國新北28日電）總統蔡英文今晚表示，面對後疫情時代全球經貿的劇烈變化，政府也會跟大家同心協力克服挑戰，一起來抓住機會。產業提高生產力和競爭力，讓台灣成為全球供應鏈的關鍵力量。

蔡總統今晚在無任所大使、民進黨新北市長參選人林佳龍等人陪同下，出席新北市進出口商業同業公會第4屆理監事就職典禮，向國策顧問張秋海新任公會理事長致賀並和與會人士合影。

蔡總統致詞表示，新北市是台灣的經濟重鎮，新北市進出口商業同業公會的會員來自各個產業，包括高階醫材、綠能、智慧電動車及音響等，對於在地的就業和對外出口都有非常大的貢獻。

蔡總統表示，因為大家的打拚，雖然國際上的經濟情勢起起伏伏，可是台灣的經濟還是穩健成長，也為台灣社會帶來很好的支持力量，對社會的穩定有很大的幫助，她要再次向大家表達最深的感謝。

蔡總統指出，面對後疫情時代全球經貿的劇烈變化，政府也會跟大家同心協力克服挑戰，一起來抓住機會。為了加速產業升級轉型，政府會持續發展「六大核心戰略產業」，協助傳統產業及高科技業，導入AI、5G等前瞻科技，讓產業能夠提高生產力和競爭力，也讓台灣成為全球供應鏈的關鍵力量。

蔡總統表示，政府會加倍努力拓展台灣的國際經貿空間。現在，台灣和美國正積極溝通對話，透過「台美21世紀貿易倡議」進一步深化台美經貿關係，提升供應鏈的韌性。

蔡總統說，這項倡議對台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）非常有利，因為有了這項倡議，可以將台灣跟美國的貿易提升到一個高標準、高水準的程度，對參與區域經濟整合有很大的幫助。政府也會結合各界的力量，做好準備，來爭取台灣最大的利益。

蔡總統表示，為讓出口不會因為淨零排放的國際標準而受到影響。今年，國發會已經公布「2050淨零排放路徑圖」，政府會考量企業的承受能力循「先大後小」、「以大帶小」的模式來協助企業，一起走向2050淨零排放目標，並由國營事業以身作則來逐步推動。

蔡總統強調，政府有決心達成2050淨零轉型目標，但不會以壓縮產業發展為代價，也不躁進。會逐步推動法規改革，協助企業邁向淨零轉型，創造社會、企業和環境的多贏的目標。（編輯：李錫璋）1110928

總統蔡英文（前中）28日出席新北市進出口商業同業公會理監事就職典禮，和民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）及與會人士一同合影。中央社記者王鴻國攝 111年9月28日
總統蔡英文（前中）28日出席新北市進出口商業同業公會理監事就職典禮，和民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）及與會人士一同合影。中央社記者王鴻國攝 111年9月28日
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