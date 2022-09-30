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警械使用條例修法三讀 總統：努力完善執法安全

2022/9/30 17:31
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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文今天表示，警械使用條例修正條文三讀通過，明確定義4種危急情境，警員得使用槍械逕行射擊；政府持續努力，更加完善警察執法安全。

立法院會今天三讀修正通過警械使用條例部分條文，明定警員面臨嫌犯持有致命性武器或攻擊意圖等4種情境，若認將危及自身生命、身體，得使用槍械逕行射擊。

蔡總統下午在臉書發文表示，過去員警追擊犯罪的現場，警械的使用上受到許多限制，也曾經導致意外及悲劇發生。今年8月，2名警察追擊逃犯時，受到襲擊不幸身亡，當時，她宣示在立法院新會期開議後，警械使用條例相關修法，將透過朝野共同努力，儘速協商、加速通過。

總統表示，透過這次警械使用條例修正，更明確的定義警械使用時機，來支持並且尊重員警在現場緊急情況下，對於警械使用所進行的專業判斷及裁量。

蔡總統說，警察是人民保母，政府有責任也有義務，給所有警察弟兄姊妹更多支持與保障。如何強化社會安全網，政府也會通盤檢討，透過制度與裝備提升，確保警察執勤安全。（編輯：謝佳珍）1110930

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