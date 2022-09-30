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陳時中競總10/1成立 正副總統將站台

2022/9/30 18:38（9/30 18:46 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室30日釋出競選總部開箱影片，由競選總幹事吳思瑤（圖）透過影片進行導覽，同時也展示紀念款年曆。（陳時中競辦提供）中央社記者蕭博文傳真 111年9月30日
民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室30日釋出競選總部開箱影片，由競選總幹事吳思瑤（圖）透過影片進行導覽，同時也展示紀念款年曆。（陳時中競辦提供）中央社記者蕭博文傳真 111年9月30日
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（中央社記者蕭博文台北30日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選總部將於10月1日成立，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁將站台支持。

陳時中昨天透過臉書宣布，競選總部將於10月1日下午3時舉行成立大會，地點位於台北市中正區北平東路30-1號前廣場，屆時總統蔡英文等人也將到場共襄盛舉，「讓我們共同重新定義台北，融合揮灑出台北新意象。」

陳時中今天上午出席台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會活動前接受媒體聯訪，被問到競選總部地點與總統蔡英文競選時的競總相同；陳時中說，這代表延續總統的好氣勢，也代表他認同總統的政策。

陳時中說，未來若能夠當選市長，會跟中央充分的合作，把市政辦到最好，明天出席的都是大咖，都是他的貴人。

另一方面，陳時中競選辦公室今天也釋出競選總部開箱影片，由競選總幹事吳思瑤透過影片進行導覽，表示競總設計呼應溝通合作、團結、進步等競選主軸，設有溝通區讓民眾透過意見膠囊提供交通、文化、經濟、教育、都更等創意想法。

吳思瑤說，競總設有小小圖書館，民眾可以在此閱讀陳時中的政策理念，也能找到陳時中研議政策過程中參考的書籍；民眾也能透過台北地圖展示牆，了解陳時中針對北市各行政區提出的政策網絡。（編輯：李錫璋）1110930

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室30日釋出競選總部開箱影片，競總內部設計呼應溝通合作、團結、進步等競選主軸，設有溝通區讓民眾透過意見膠囊提供交通、文化、經濟、教育、都更等創意想法。（陳時中競辦提供）中央社記者蕭博文傳真 111年9月30日
民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室30日釋出競選總部開箱影片，競總內部設計呼應溝通合作、團結、進步等競選主軸，設有溝通區讓民眾透過意見膠囊提供交通、文化、經濟、教育、都更等創意想法。（陳時中競辦提供）中央社記者蕭博文傳真 111年9月30日
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