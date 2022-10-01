總統盼改善婦女健康 鞏固婦科微創醫療亞太地位

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（中央社記者賴于榛台北1日電）總統蔡英文今天表示，台灣在推動婦科醫療扮演重要角色，並與亞太及世界各地夥伴一起致力改善婦女健康，盼相關醫學會持續努力，鞏固台灣作為亞太婦科微創醫療研究及訓練樞紐的地位。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統下午出席「第22屆亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會學術年會及台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會年會暨會員大會」。

蔡總統致詞時指出，樂見這項盛會重回台灣舉辦，感謝台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會、亞太婦產科內視鏡及微創治療醫學會及台灣婦產科醫學會（TAOG）用心籌備，以及亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會創會理事長李奇龍的長期努力。

蔡總統說，今天大會有助增進台灣對內視鏡及其他微創治療等尖端創新技術的瞭解，這些療程在婦女保健中發揮挽救生命的作用，包括婦科癌症的預防、早期診斷及治療等。

她說，由於今天與會各專業機構的多年貢獻，台灣在推動婦科醫療扮演重要角色，並與亞太及世界各地的夥伴一起致力改善婦女健康；目前提升老年人生活品質是台灣的首要任務，協助高齡婦女享受更健康的生活，仍將是重要的衛生政策目標。

蔡總統表示，在場的醫生、專家是發展優質婦科療程的核心成員，希望今天的討論有助改善台灣及亞太地區的醫療政策規畫。

她說，期待台灣未來繼續舉辦亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會會議，期許大家繼續努力，鞏固台灣作為亞太婦科微創醫療研究及訓練樞紐的地位。

總統府表示，今天與會人員包含總統府資政李茂盛、衛福部長薛瑞元、台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會年會暨會員大會主席張基昌、台灣婦產科醫學會理事長黃閔照，以及李奇龍等人。（編輯：林克倫）1111001