懷念文夏 蔡總統：繼續打拚維護自由創作環境

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（中央社記者賴于榛台北1日電）總統蔡英文晚間以錄影方式為「2022心所愛的文夏紀念音樂會」致詞時表示，文夏的創作在那個不自由的年代，仍唱出許多台灣人的心聲，接下來大家會繼續打拚，守護台灣民主、維護自由創作環境。

2022心所愛的文夏紀念音樂會晚間在台北流行音樂中心舉行，總統府發布新聞稿表示，蔡總統透過錄影方式致詞，謝謝文夏老師一生對台灣的貢獻。

蔡總統說，大家今天晚間都抱著懷念的心情，用音樂紀念台灣的「國寶歌王」，而文夏的一生，經過日本時代、戒嚴，到現在的民主時代，共創作超過1200首歌曲，還有演出10幾部台語電影。

蔡總統指出，文夏的一生，就是台語歌曲、台灣流行文化的歷史，他的創作，更是台灣重要的資產，且有很多都是以台灣、母親、故鄉為主題，像是「黃昏ㄟ故鄉」、「媽媽請妳也保重」、「媽媽我也真勇健」。

她說，在過去那個不自由的年代，文夏的台語歌曲雖然受到當時政府的打壓，但仍然唱出了許多台灣人的心聲，尤其是當時無法回來的海外台灣人。

蔡總統表示，文夏曾經講過，在台灣不能唱台語歌，是他這輩子最痛苦的事情，但她想告訴文夏，台灣現在已經可以自信、勇敢地唱台灣歌，創作台語歌，大家也會繼續打拚，守護台灣的民主，維護自由創作的環境，讓每一個台灣人都可以自由自在做自己喜歡的事情。（編輯：張均懋）1111001