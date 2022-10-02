出席台南同鄉會 蔡總統：陳時中帶領台北會做得更好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（前右）與民進黨台北市長參選人陳時中（前左2）2日在大直典華會館出席「台北市台南同鄉會第22屆第1次會員大會」，兩人入場時向眾人揮手致意。中央社記者王飛華攝 111月10月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文今天出席台北市台南同鄉會活動時表示，終於走到了開放國門這步，能穩健邁向正常生活，最重要是大家團結，也要感謝前指揮官陳時中辛苦；她呼籲支持「內公」（爺爺）是台南人的陳時中，在他帶領下的台北，一定會做得更好、更進步。

蔡總統、民進黨台北市長參選人陳時中、多位民進黨台北市議員參選人以及防疫指揮官王必勝等，今天都出席台北市台南同鄉會會員大會活動。

陳時中致詞指出，他的「內公」（爺爺）是在台南做生意成功才移居高雄，因此他與台南相當有淵源。

陳時中特別把致詞時間讓給在場的市議員參選人，顯示「我們是一個團隊」，將來他當選市長，一個團隊才能做事，一群人一起打拚才最厲害，他要拚一個最厲害的市政府。

蔡總統則是握拳為陳時中加油，她說，這麼多年來，台南人一路相挺，不只挺她，更團結挺台灣，執政團隊有大家支持當後盾，這幾年來沒有讓台南人漏氣。

此外，蔡總統表示，行政院宣布10月13日邊境要解封，台灣終於走到了開放國門這步，這幾天很多人在辦護照、買機票、訂旅館，大家都想出國去旅遊、談生意。這兩年的疫情起起伏伏、挑戰不斷，但都能控制下來，穩健邁向正常生活；其中，最重要原因就是大家團結合作；防疫過程中團隊很辛苦，她請大家給前指揮官陳時中掌聲，謝謝他的辛苦。

蔡總統表示，開放國門後，台灣會迎接久違的國際觀光客，台灣的產品也會在國際上更有競爭力，接下來也要一起繼續團結拚經濟。

蔡總統並說，台南鄉親在社會各領域，都有很好的成就表現，政府團隊裡面很多政務官都與台南很有淵源，她的感覺是，不論走到哪裡，都會碰到台南人，台南人的影響力真的很大。

蔡總統說，陳時中與台南鄉親一樣，都是認真踏實充滿拚勁，而且他已經準備好，要為大家、要為台北做更多事，請台南人一起支持「內公是台南人的陳時中」，她有信心，陳時中帶領之下的台北，一定會做得更好、更進步，讓台北市市民有很好的光榮感。（編輯：林淑媛）1111002

總統蔡英文（右）與民進黨台北市長參選人陳時中（中）2日在大直典華會館出席「台北市台南同鄉會第22屆第1次會員大會」，蔡總統致詞並呼籲大家支持陳時中。中央社記者王飛華攝 111月10月2日

民進黨台北市長參選人陳時中（中）與黨籍市議員參選人2日在大直典華會館出席「台北市台南同鄉會第22屆第1次會員大會」，盼爭取台南鄉親支持。中央社記者王飛華攝 111月10月2日