接見疫情後首個德國國會團 總統：捍衛民主防線[影]

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天接見德國國會友台小組主席威爾許訪團時表示，全球疫情爆發以來，首度有德國國會訪團來台，由跨黨派國會議員組成，格外具有意義；她說，所有民主國家應團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

蔡總統今天在總統府接見德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）訪團。

蔡總統致詞提到，威爾許是台灣多年的好朋友，她還記得2020年威爾許祝賀她連任，也提到在邊境解除管制，他就會再次訪問台灣。

蔡總統說，她很高興在總統府接待威爾許與訪賓，這是全球疫情爆發以來，首度有德國國會訪團來台，而且由跨黨派的國會議員組成，格外具有意義，她要表達誠摯歡迎。這也表示各國都開始逐漸開放國境，台灣非常期待能夠恢復與許多國家的交流合作。

影片來源：presidentialoffice

蔡總統指出，德國國會友台小組是德國國會規模最大對外友好組織之一，這次訪台的國會議員都是在德國國會堅定支持台灣的重要力量。

她說，今年德國國會首度通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，並且有125位跨黨派議員連署致函世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達對台灣的支持，這也是多年來首次有超過100位國會議員進行連署。

蔡總統表示，今年8月，中國透過長時間的軍演，企圖干擾既有的區域秩序，德國是今年度的G7輪值主席國，也在第一時間透過G7外長的聯合聲明，再次強烈表達維持台海和平的重要性；對於德國對台灣的堅定支持，她要代表所有台灣人民表達最深的感謝。

蔡總統認為，台灣和德國不只是共享民主自由價值的重要夥伴，雙方在各領域也有深厚的合作關係；這幾年來台灣與德國簽署多項合作協議，範圍包括，能源轉型、金融監理、轉型正義等不同領域，內容非常豐富。

她表示，近來世界局勢發生許多重大變化，大家依然共同面對，包括氣候變遷以及威權主義擴張等嚴峻挑戰。也正因為如此，所有民主國家更應團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，台灣期待和德國繼續加深各領域的合作，共同實現正義、和平及永續生態等重要價值。

另外，蔡總統說，今天10月3日是德國國慶日，她要代表台灣人民祝賀德國，也祝福台灣與德國友誼長存。（編輯：謝佳珍）1111003