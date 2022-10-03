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裴偉談鏡電視錄音檔：有些講過頭僅是想安撫股東

2022/10/3 14:57（10/3 15:49 更新）
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鏡電視申設是否有政治介入？前董事長裴偉3日親上火線受訪強調，自己絕沒透過府院施壓。（中央社檔案照片）
鏡電視申設是否有政治介入？前董事長裴偉3日親上火線受訪強調，自己絕沒透過府院施壓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）鏡電視申設是否有政治介入？前董事長裴偉今天親上火線受訪強調，自己絕沒透過府院施壓，音檔中的內容有些講過頭，只是想安撫股東。他也表示NCC非但沒護航，反而是怠惰濫權。

時代力量立委陳椒華9月27日在質詢鏡電視執照問題時，公開據稱是去年12月17日鏡電視內部會議的錄音內容，質疑府院以政治力介入申設案。

裴偉今天早上接受王淺秋的廣播節目「千秋萬事」訪問時，強調錄音帶不是股東會的內容，當天股東會僅有20幾分鐘，是「散會後的一些閒聊」。

裴偉指出，音檔中提及總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等相關內容，應該是他「講過頭了、沒有這樣的事實」。當時鏡電視已20多個月都還沒拿到執照，股東非常不安，他只是想告訴並安撫股東，表示自己做了很多努力。

裴偉再次強調，自己絕對沒有透過府院施壓，「我沒有那麼厲害能直達天聽」。如果真的有，執照也不會26個月都沒來，發了執照後還有這麼多強制行為。何況國家通訊傳播委員會（NCC）非但沒有護航鏡電視，反而是怠惰、濫權。

裴偉指出，今年5月中嘉、凱擘等系統業者就將鏡電視上架86台的申請案送進NCC，但NCC到現在都還不審，董監事人事案也不審，根本是怠惰、箝制電視台，而且無所不用其極的濫權。

對於裴偉指稱NCC審查怠惰，NCC發言人翁柏宗表示，系統業者申請上架86台的申請案，9月28日才召開委員會議，目前正待業者回覆上架所生費用及財務計畫；至於董監事變更營運計畫書案件，上次董事長鄭優到會後，目前仍在程序當中。

翁柏宗也強調，新聞頻道具有社會公器色彩，NCC均以嚴謹態度處理，請給NCC審查空間。（編輯：屈享平）1111003

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