蔡總統致送資政國策顧問聘書 盼政策更貼近民意

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（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天致送資政及國策顧問聘書，感謝他們出任國政諮詢的職務，未來需要借重力量，把在各行各業第一線的意見，提供給執政團隊參考，讓政策規劃可以更周延、更貼近民意需求。

總統蔡英文上午在總統府致送資政及國策顧問聘書，感謝所有資政以及國策顧問出任國政諮詢的職務，她說，大家都是重要的社會領袖代表，謝謝大家願意為國家更盡一份心力，持續提供政府寶貴建議。

總統提到，10月13日即將邊境解封，未來會有許多的國際交流、商務往來，以及更多的國際觀光客到台灣，也會有不少國人回到家鄉。

蔡總統說，開放國門是台灣重要的新階段，面對全球經濟變遷、供應鏈重組，一定要把握這一波的機會，加速台灣接軌國際市場的腳步。

總統表示，在國內，也會持續推動各項社會福利以及社會照顧政策。從育兒到長照，政府會持續努力，讓福利措施更完善，全面落實全齡的照顧。

蔡總統說，這些重要的工作需要持續借重所有資政以及國策顧問的力量，把在各行各業第一線的意見，提供給執政團隊參考，讓政策規劃可以更周延、更貼近民意的需求。

總統表示，資政以及國策顧問都是無給職的榮譽職，再次謝謝所有資政以及國策顧問的奉獻，也請大家一起為台灣繼續努力，一起為下一代打造更美好的家園。（編輯：謝佳珍）1111004