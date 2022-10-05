綠高層：大咖輔選戰力升 加強廣義抗中保台論述

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（中央社記者葉素萍台中5日電）民進黨高層今天說，近2週包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁都投入輔選，選舉戰力有提升；總統與副總統都從更高格局詮釋這場選戰意義，加強廣義的「抗中保台」論述。

民進黨中常會今天移師台中，黨內高層說，意在展現企圖，中彰投苗這4個民進黨在野縣市，希望能突破、有好的結果。

民進黨高層說，因為疫情，選戰到現在還沒有熱，雖然慢熱，但不代表選民不重視或投票率一定低。

對於中台灣選情，民進黨高層分析，台中市、彰化縣，4年前還是民進黨執政，當時因韓流衝擊而失守；民進黨也曾在南投縣執政，後來內部分裂，多次都是差一些票數飲恨。

民進黨高層說，這次民進黨在中彰投的人選條件與對手相較，毫不遜色、甚至更優，中彰投的藍綠基本盤差距不大，在這樣的條件下，中彰投決戰應該是在最後1、2個月。

台中市議員陳世凱說，台中市8個立委選區，民進黨占6席，若結合起來，組織上不會輸給國民黨；整個黨在台中力量集結，這次相當明顯。

陳世凱指出，民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部9月開始舉辦中大型活動，至今已辦4場，熱度超乎預期，到選前之夜這段時間，總共還會辦23場活動，也就是每個週末都有活動，從密度來看，每2天就有一場造勢活動，希望發揮民眾在組織的動能，燃燒熱情。

至於被視為有勝選希望的苗栗，民進黨高層說，苗栗也未必一定會贏，選舉若想得理所當然，很容易出意外。

他說，國民黨似乎沒有很認真輔選提名的謝福弘，至於是否暗助無黨籍的鍾東錦、要不要處理違反黨紀站台的苗栗縣長徐耀昌，後續值得觀察。

民進黨高層說，如果謝福弘太弱，就會失去「三腳督」作用，雖然時力的宋國鼎也打得很兇，但宋國鼎的票會怎樣，他相信選民會考慮這一票能不能發揮作用，有時候選民會有策略性考慮、不一定投給最優先對象。

對於北台灣選情，民進黨高層說，最近比較有變化的包括基隆市，國民黨的謝國樑淡出政壇相當長時間，這次有備而來，謝的家世條件非常豐厚，並非一般人，其家族、身世、家業都值得選民注意，而經過這一週攻防，對基隆選情已經產生明顯作用。

他說，新竹市重點還是看民眾黨的高虹安狀況，其論文問題很大，坊間民調顯示，高虹安已經掉下來。

民進黨高層說，9月中之後，賴副總統開始投入輔選，蘇貞昌9月25日政績說明會開始下鄉，最近1、2週，明顯看到民進黨的選舉戰力有提升。

民進黨高層指出，選舉訴求有部分拉回到選戰應有的軌道，例如，陳建仁會談大家最關心的防疫，蘇貞昌說明中央執政政績，總統與副總統從更高格局詮釋這場選戰意義，包括，這場選舉全世界都很關心，全世界關注台灣是否繼續與自由民主國家站在一起。

黨內高層說，地方的層次也慢慢清楚，各地選戰場合會有更多火花，讓選民看清投票的依據考慮。

媒體追問，總統與副總統的層級，是否加強所謂「抗中保台」論述；黨內高層說，「應該是廣義的（抗中保台）」。（編輯：謝佳珍）1111005