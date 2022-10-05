拚贏回中台灣 蔡英文：宣傳政績、號召返鄉投票

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（中央社記者葉素萍台中5日電）民進黨今天移師台中召開行動中常會，民進黨主席蔡英文拜託中台灣所有黨公職全力相挺黨籍縣市長參選人，並請支持者號召親朋好友、在外遊子，一起返鄉投票；蔡英文也請黨公職一同宣傳中央好政績，爭取選民支持。

民進黨今天赴台中召開行動中常會，會前蔡英文與台中市長參選人蔡其昌、彰化縣長參選人黃秀芳、苗栗縣長參選人徐定禎、南投縣長參選人蔡培慧召開民進黨「翻轉中台灣」記者會。

蔡其昌指出，這4年來，在台中市長盧秀燕主政下，台中大建設停頓，治安仍擺脫不了「慶記之都」惡名，且在雜誌評比，多項指標都敬陪末座。蔡其昌說，未來他將會積極跟中央攜手合作，努力爭取、溝通、說服，希望中央支持台中的大建設，讓資源挹注台中，將台中打造成生活首都。

黃秀芳說，會創造最好的投資環境，讓廠商願意投資彰化，讓彰化成為宜居的縣市，距離選舉投票還有52天，她有信心會翻轉彰化成為綠能首都，讓彰化大步向前。

徐定禎致詞時表示，他是苗栗土生土長的客家人，72年來，苗栗不只是派系輪流執政，更是國民黨一黨專政，這次是大家公認最好的機會，他也有信心能夠翻轉。苗栗人已經受夠了，苗栗人希望這次能夠撕掉苗栗國標籤，找回苗栗人尊嚴。

蔡培慧說，南投長期以來是藍大於綠，她立志要在南投好好經營，讓大家看到南投的美好。她也提到，南投有賄選、黑道威嚇支持者的壓力，希望檢調能壓抑黑道的囂張。

民進黨發言人謝佩芬在中常會後轉述蔡英文談話指出，剩下52天就要投票了，拜託中台灣所有的黨公職，全力相挺民進黨最優秀的縣市首長參選人，也要拜託支持者，號召親朋好友、在外遊子，一起返鄉投票，大家一起用手上的這一票，讓家鄉獲得更好的發展，讓台灣有更好的未來。

蔡英文說，民進黨要用政績，贏得人民的支持，行政團隊的政績說明會已經正式啟動，她也要請所有黨公職一同宣傳中央好政績。

蔡英文表示，這段時間以來，從「女力連線」開始，「打造更好的雲嘉嘉」，到今天的「贏回中台灣」，中央黨部持續和各地競總加強合作。此外，行政團隊也到各地舉行政績說明會，搭配文宣的發放，讓民眾感受到民進黨會做事團隊的用心。

她說，今年，中央黨部也協助各縣市參選人推出整體規劃的競選歌曲、貼圖，加上立院黨團在議題攻防的支援，全黨都動起來，希望各地黨公職一起論述與說明，爭取選民支持會做事、有政策、有願景的民進黨。（編輯：林興盟）1111005