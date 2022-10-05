談國際參與 蔡總統：台灣應有機會發聲並做出貢獻

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總統蔡英文應華府智庫「全球台灣研究中心」之邀，5日以錄影方式，在「美台關係：促進基於規範之國際秩序」年度公開研討會，發表開幕專題演說。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年10月5日

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）總統蔡英文今天表示，在國際社會遭到挑戰之際，台灣是可靠與負責任的夥伴。但台灣卻無法參與聯合國各項專門機構，無法分享專業知識，台灣應有機會發聲並做出貢獻。

蔡總統今天透過預錄影片在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇致詞表示，以規則為基礎的國際秩序正面臨前所未有的挑戰，俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯威權國家造成的嚴重威脅；中國持續軍事演習、侵擾台海周邊區域的行為也破壞台海現狀。這些不負責行為侵犯台灣主權，威脅印太和平穩定，也危害海空安全與國際貿易，企圖破壞國際法律規範。

她表示，在以規則為基礎的國際秩序中，台灣是可靠的夥伴及負責任的利害關係者，隨時準備好向有需要的朋友伸出援手。但台灣卻被排除在聯合國體系之外，使這樣的協助受阻。

蔡總統也指出，台灣沒有機會參加聯合國各專門機構，就無法分享台灣在重要全球議題的專業知識。聯合國大會第2758號決議文經常被做為排除台灣參與的論據，即使決議文中完全沒有提及台灣。

對於國際盟邦在聯合國以及其他場域為台灣的國際參與發聲，蔡總統表達感謝之意。她指出，盟友的支持反映一個簡單的事實，亦即只有台灣民選政府有權代表台灣人民。台灣人民和所有人一樣，應該有機會發聲並做出貢獻。台灣參與聯合國體系必能對全球福祉有所助益。

儘管台灣的國際參與面臨障礙，蔡總統指出，台灣仍將持續和理念相近的夥伴合作，促進國際發展與繁榮。特別是在疫情和俄羅斯入侵烏克蘭後，全球貿易遭逢嚴重瓶頸之際，台灣加強與美國等理念相近國家合作，以確保全球關鍵供應鏈安全。

她表示，基於台灣「貿易暨投資架構協定」（TIFA）和「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）的多年合作，台美啟動「台美21世紀貿易倡議」。這是台美經濟關係的重要進展，有助於在多變的國際局勢中，強化經濟韌性。

蔡總統指出，隨著台灣即將開放邊境，期待與美國和世界各地的合作夥伴們更頻繁交流。

駐美代表蕭美琴也表示，北京對香港自治的鎮壓、俄羅斯入侵烏克蘭、中國以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的過度反應與危險挑釁，都激發更大壓迫感。

她指出，台灣的首要任務是加強國防。台美合作對台灣安全、基於規則的國際秩序與自由開放印太區域至關重要。增強經濟韌性是另一個台灣重要目標，致力於深化台美長期與充滿活力的貿易關係。此外，台灣的國際空間也是優先事項，台灣在疫情期間被排除於世界衛生組織（WHO），中國升級對台軍事威脅都引發國際關注。

蕭美琴指出，台灣是一股良善力量，2300萬台灣人理應有自己的聲音，維護台灣自由、安全與尊嚴。（編輯：陳惠珍/林憬屏）1111005