接見玉山論壇訪賓 總統盼打造具韌性民主同盟陣線

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總統蔡英文（圖）6日在總統府接見第6屆玉山論壇訪賓，並致詞表示，台灣位於民主防線的最前緣，有能力也有意願與世界各國分享經驗，也期待與更多的民主夥伴一起打造出具有韌性的民主同盟陣線。中央社記者張皓安攝 111年10月6日

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（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天接見第6屆玉山論壇訪賓時表示，台灣位於民主防線的最前緣，有能力也有意願與世界各國分享經驗，也期待與更多的民主夥伴一起打造出具有韌性的民主同盟陣線。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌等人陪同下，在總統府接見第6屆玉山論壇訪賓。

蔡總統說，玉山論壇是台灣和國際以及新南向國家多元對話平台，今年很榮幸邀請到來自不同國家、不同領域的貴賓共襄盛舉，尤其現在全球進入後疫情階段，台灣也即將在10月13日進行邊境解封。

她表示，今年玉山論壇以「振興再定位與重啟連結」為主題，針對印太國家的經貿整合、公共衛生以及區域安全等領域進行深度的意見交流；希望透過今年的論壇，台灣與民主夥伴共同研議規畫未來發展的方向，進一步促成更多的合作。

蔡總統說，過去這幾年來，全球受到疫情的影響，國際情勢也出現很多重大的變化，她要謝謝貴賓們長期關注台海和平穩定，也在國際領域支持台灣的參與，為台灣發聲。

總統表示，未來台灣會繼續努力，在既有良好基礎上和理念相近的國家加強合作，一起為印太地區的和平穩定，以及確保民主自由的生活方式，更盡一份心力。

紐西蘭前副總理兼外長皮特斯（Winston Peters，另譯：彼特斯）致詞表示，就每平方公里的人口數來說，台灣的人口密度是全球最高，台灣政府深受國際社會的高度肯定跟尊崇，因為台灣了解到經濟發展的重要性。

皮特斯提到，台灣因為了解經濟發展的重要性，所以人力資源、人才就是台灣最重要的資產，台灣投入很多心力在教育、訓練、提升技能方面，作為保障國家安全的第一優先。

在天然資源方面，皮特斯說，台灣雖然面積不大，人口約2400萬，但是在非常短的時間成為全球經濟的領袖，也成為國際社會羨慕的對象。

皮特斯稱讚蔡總統，因為促進台灣經濟的成就與成長，受到台灣人民高度的肯定跟尊敬，未來非常期待台灣與各國在經濟合作方面繼續努力，達成互惠互利的目標。

他說，「我們都深知真正的合作跟勇氣才能促成彼此繼續地往前邁進」，目前整個世界面臨艱困的情勢，所以每個國家都有其重要的責任，扮演良善的力量，需深記這一點，才能創造一個更美好、更安全的未來跟社會。要達到這個目標，雖然來自不同文化、不同社會背景的人，大家要一起共同努力，一起支持，促進世界和平。

皮特斯說，身為政治人物，蔡總統應該非常了解，就像7-11一樣，每天24小時、每週7天永無休止的工作，但是有時候這樣的付出還得不到感謝或支持，所以他要再次感謝蔡總統撥冗接見代表團。（編輯：謝佳珍）1111006

總統蔡英文（右）6日上午在總統府接見第6屆玉山論壇訪賓，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年10月6日