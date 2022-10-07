總統：玉山論壇各國踴躍與會 就是對台灣強力支持

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總統蔡英文（圖）7日出席玉山論壇時，向專程出席、繼續堅定支持台灣的帛琉總統惠恕仁當面感謝。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）總統蔡英文今天出席玉山論壇時，向專程出席、繼續堅定支持台灣的帛琉總統惠恕仁當面感謝，她也感謝與會的多國政要，「大家的參與本身就象徵了對台灣的強力支持」。

蔡總統並強調，新南向政策將是台灣在後疫情時代的核心，今年第2季台商在新南向國家的獲利，已首度超過在中國投資獲利，可見台商轉向投資新南向國家將成穩定趨勢。台灣盼運用半導體優勢協助區域國家，推動「數位新南向」政策。

第6屆「玉山論壇」今天舉行，主題是「振興、再定位與重啟連結」，邀請新南向夥伴國家及帛琉、美、加、日、澳、紐、歐盟等共12國政要專家，採實體與視訊混合方式，共同討論印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結合作。

蔡總統表示，全球看到疫情趨緩的曙光，政府2016年提出新南向政策，過去幾年看到成果，今年第2季新南向國家獲利已超過在中國的投資，台商在東南亞獲利首度超過在中國的獲利。

蔡總統表示，台灣以科技人力、生產力知名，希望積極結合台灣數位科技、創新能力推動「數位新南向」，協助全球與區域經濟復甦，例如台灣的半導體能力，能幫助區域經濟發展，同時繼續與帛琉等理念相近夥伴，積極處理環境氣候變遷議題。

另外，蔡總統表示，印太區域面臨嚴峻挑戰，安全秩序因為威權國家擴張受到威脅，民主國家需要努力共同守護秩序，過去幾年已看到各種不同架構，包括四方會談、印太經濟架構，理念相近國家應努力共創印太願景。

第6屆「玉山論壇」今天舉行，主題是「振興、再定位與重啟連結」，邀請新南向夥伴國家及帛琉、美、加、日、澳、紐、歐盟等共12國政要專家，採實體與視訊混合方式，共同討論印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結合作。

論壇由蔡總統與台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌致詞揭幕。開幕式演講嘉賓包括帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、紐西蘭前副總理兼外長皮特斯（Winston Peters，另譯：彼特斯）、日本「日華議員懇談會」會長及日本眾議員古屋圭司（Keiji FURUYA）。日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎也以影片致開幕演說。（編輯：楊凱翔）1111007