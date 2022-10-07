玉山論壇挺台聲量高 紐西蘭前外長：台灣這樣的國家越多世界會越好

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）玉山論壇今天舉行，紐西蘭前副總理兼外長皮特斯在開幕演講時2度真情流露地說，「如果有更多像台灣這樣的國家，世界無疑會變得更好」，全場響起熱烈掌聲。

日本來賓則同聲強調維持台海安全穩定的重要性。日前首相麻生太郎表示，「絕不允許以武力片面變更現狀」是大家共識，他盼此次論壇促使與會國再次確認彼此意志。日華議員懇談會會長古屋圭司也呼籲美日台強化緊急狀態應變措施，「等台海發生任何事情再行動已太遲了」。

玉山論壇今天由總統蔡英文致詞揭幕，開幕演講嘉賓包括帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、皮特斯（Winston Peters，另譯：彼特斯）、日本眾議員古屋圭司，麻生太郎也以預錄影片致詞。

台灣亞洲交流基金會7日上午在台北美福大飯店舉行第6屆玉山論壇，日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎透過影片發表開幕演說。中央社記者裴禛攝 111年10月7日

惠恕仁表示，帛琉是高度依賴觀光的國家，因此他很感謝此行透過蔡總統和外交部安排了促進觀光的圓桌會議，並從數位發展部長唐鳳處得到極具啟發性的想法，帛琉在疫情後應展望新的經濟模式，更多鏈結數位世界。

惠恕仁強調，帛琉與台灣將在應對氣候變遷、教育文化等各領域持續合作，他深信台帛雙方有共同目標，對未來也有共同願景。他最後並以中文說「謝謝」，表達他很榮幸獲邀參加論壇。

財團法人台灣亞洲交流基金會7日在台北美福大飯店舉行第6屆玉山論壇，邀請帛琉總統惠恕仁（圖）出席致詞。中央社記者裴禛攝 111年10月7日

皮特斯致詞時，盛讚台灣的經濟與民主政治，他表示，若問全球有更多像台灣這樣的國家，世界是不是會變成更好？答案毫無疑問是肯定的。

皮特斯說，他今天到台灣參加會議沒有任何私心考量，只是希望跟台灣共同成長，「台灣相信自由，我們也是；台灣相信民主，我們也是；台灣相信法治，我們也是；台灣公民有權力質疑政府，我們國家也是如此，所以我們一同合作。」

麻生太郎表示，俄烏戰爭爆發，原有壓倒性戰力的俄羅斯卻陷入苦戰，各國對烏克蘭的支援功不可沒，當然烏克蘭人民首先要展現出「自己國家自己守護」的意志，以此為前提，共享自由民主等普遍價值的各國才能伸出援手。

古屋圭司表示，在疫情期間台灣提供日本口罩，日本提供台灣疫苗，顯示「需要時的朋友是真朋友」，前首相安倍晉三驟逝使其原本預期的訪台計畫無法兌現，看到台灣人對安倍的哀悼，他深刻感受到台日間緊密的聯繫。

古屋圭司說，各國代表不斷來訪台灣，送出有力挺台訊息，中國在區域的擴張野心顯而易見，「等台海發生任何事情再行動就已太遲了」，美國總統拜登明確表示將出兵防衛台灣，中國若攻台，印太區域沒有任何人會受益，因此日華懇將繼續推動美日台共同討論因應「緊急狀況」的措施。（編輯：翟思嘉）1111007

台灣亞洲交流基金會7日在台北美福大飯店舉行第6屆玉山論壇，日本眾議員古屋圭司（圖）出席開幕式，並致詞。中央社記者裴禛攝 111年10月7日

「第6屆玉山論壇：亞洲創新與進步對話」開幕式7日上午在台北美福大飯店舉行，總統蔡英文（後右）出席，與帛琉總統惠恕仁（左）致意。中央社記者裴禛攝 111年10月7日

第6屆「玉山論壇」7日在台北美福大飯店登場，主題為「振興、再定位與重啟連結」，總統蔡英文（後中）上午出席開幕式，和與會來賓擊拳致意。中央社記者裴禛攝 111年10月7日