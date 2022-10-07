蔡總統：新南向政策促區域繁榮 台灣印太戰略核心

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（中央社記者賴于榛台北7日電）總統蔡英文今天出席「第6屆玉山論壇：亞洲創新與進步對話」開幕式，她致詞時指出，新南向政策是台灣印太戰略的核心，將以此致力強化與區域夥伴在安全、經濟等事務上的合作。

第6屆「玉山論壇」今天舉行，主題是「振興、再定位與重啟連結」，邀請新南向夥伴國家及帛琉、美、加、日、澳、紐、歐盟等共12國政要專家，採實體與視訊混合方式，共同討論印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結合作。

蔡總統致詞時率先感謝帛琉共和國總統惠恕仁訪台並出席「玉山論壇」，也表達線上與實體的與會者，皆是象徵對台灣的堅定支持。

她說，台灣正透過新南向政策，逐步邁向後疫情時代。

蔡總統表示，台灣2016年推動新南向政策，透過與南亞、東南亞國家及澳洲、紐西蘭的經貿投資夥伴關係、科技和醫療合作與教育及民間交流，促進區域繁榮，獲致豐碩成果，贏得夥伴及理念相近國家的肯定。

她說，台灣在資通訊、精密機械及智慧製造等產業的進步，透過雲端供應鏈整合管理、人工智慧大數據分析，可以為新南向夥伴量身打造更具彈性的智慧供應鏈，為台商打開更廣大的新南向市場。

蔡總統指出，台灣和新南向夥伴國家去年的雙邊貿易額創下1490億美元的歷史新高；今年1月至7月，台灣對18個新南向國家的投資金額超過22億美元，占對外投資總額的43.9%；今年第1季台灣上市公司的新南向投資收益，也首度超越對中國的投資收益。

蔡總統說，台灣企業將投資轉向新南向政策國家已成趨勢，同時台灣的專業技術人力和高科技產能也享譽國際，像是瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2022年「世界競爭力年報」（World Competitiveness Yearbook），台灣排名全球第7，「每千人研發人力」指標高居世界第1 。

她說，台灣政府將把握機會，為全球供應鏈重組做出貢獻，積極整合台灣的數位科技創新能力與新南向政策，推動「數位新南向」，強化台灣協助區域及全球經濟復甦和發展的能力。

蔡總統表示，台灣的高科技產業，特別是先進半導體產能，將有助振興區域及全球經濟，在全世界努力擺脫疫情，重新站穩腳步的重要時刻，台灣可以在區域發展與繁榮中扮演關鍵角色。

蔡總統也說，維護及確保印太地區的和平、穩定、發展與繁榮，需要一個嶄新的區域發展架構，來促進區域內有共同價值、理念相近民主夥伴間的集體合作。

她說，近年出現美、日、印、澳四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、印太經濟架構（IPEF）談判啟動等嘗試，相信透過更多的參與和共同努力，必然可以為印太地區創造新的願景，對區域有所助益。

蔡總統指出，雖然台灣站在對抗威權體制威脅的第一線，台灣堅韌的經濟及產業供應鏈仍在區域生態體系扮演了關鍵角色，在建構印太發展新架構上，台灣當然是不可或缺的夥伴。

她說，邁向後疫情時代，新南向政策將是台灣在亞洲的關鍵區域政策、印太戰略的核心，將以此致力強化與區域夥伴在安全及經濟等事務上的合作，共同為印太區域的安全與繁榮，做出具體的貢獻，同時也感謝理念相近國家凸顯台海地區和平穩定的重要性。（編輯：楊凱翔）1111007