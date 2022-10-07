賴清德：爭取加入CPTPP與IPEF 為疫後經濟振興做貢獻

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台灣亞洲交流基金會7日在台北美福大飯店舉行第6屆「玉山論壇」，下午進行「亞洲前瞻圓桌對話」，副總統賴清德（後）以預錄影片致詞。中央社記者裴禛攝 111年10月7日

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（中央社記者溫貴香台北7日電）副總統賴清德今天在玉山論壇致詞時表示，台灣會與理念相近國家合作，持續爭取加入CPTPP與IPEF等區域經濟合作機制，並強調兩岸穩定與印太和平是總統蔡英文領導國家堅定不移的目標，與中國的溝通大門始終敞開。

副總統賴清德下午以錄影方式在「第6屆玉山論壇：亞洲前瞻圓桌對話」發表英文致詞時表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情目前已經趨緩，各國大幅放寬防疫限制，在準備迎接疫後新生活的此時此刻，非常期待各位國際領袖及專家學者，能藉由玉山論壇這個平台，集思廣益、充分交流，深入討論區域經濟復甦、供應鏈重組與韌性、全球良善治理策略及建構印太區域安全等重要議題。

副總統說，COVID-19疫情的爆發，證明台灣是全球抗疫不可或缺的一環，他再次呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與，不要讓全球防疫工作出現「地理上的空白」。

他提到，印太區域內仍有超過半數人口缺乏使用新科技的機會，導致疫後復甦步伐緩慢艱辛。為了協助區域成員共同復甦，台灣將持續協助印太夥伴加強基礎設施，並分享台灣科技抗疫經驗，協助各國運用人工智慧及大數據等尖端技術，來因應瞬息萬變的疫情動態。

賴副總統表示，印太地區的經濟總值占世界GDP的6成，區域內的多邊貿易機制如能更加開放、歡迎更多國家加入，相信區域經濟將能在後疫情時代，獲得更多的成長動能。

副總統說，樂見「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）與「印太經濟架構」（ IPEF IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 ）等由民主國家主導的區域經濟合作機制有效運作，台灣亦會與理念相近國家合作，持續爭取加入機會，以期在全球產業供應鏈重組及強化韌性的趨勢中，為世界經濟振興做出貢獻。

副總統表示，在日益加劇的極端氣候下，人類生存面臨嚴峻挑戰，許多島國面對海平面上升、國土流失的迫切壓力；台灣將善盡環境保護責任，以「展綠、增氣、減煤」來推動經濟轉型及產業升級，並積極落實「2050淨零排碳」目標，以呼應全球氣候行動、塑造理想綠色未來。

他說，在中國武力挑釁、台海緊張氣氛加劇之際，台灣在總統蔡英文領導下，社會氣氛冷靜理性，民眾依然正常生活，沒有恐慌或畏懼，大家團結一致向世界傳達台灣不受中國脅迫、捍衛民主自由的自信以及堅定的意志。

他表示，台灣是國際社會負責任的成員，兩岸穩定與印太和平是蔡總統領導國家堅定不移的目標，與中國的溝通大門始終敞開；誠如蔡總統所言，對中國的善意不變、承諾不變，但台灣不會在中國的壓力下屈服，也不會走回對抗的老路，並堅持以「和平、對等、民主、對話」4原則穩健處理兩岸關係。

副總統強調，將持續守護台灣自由民主生活，並與所有愛好和平的國家，共同堅守自由、民主、法治與人權的普世價值。（編輯：林克倫）1111007