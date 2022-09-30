學者：CPTPP為企業帶來更多機會 台灣絕不能缺席

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（中央社記者陳俊華台北30日電）行政院經貿談判辦公室今天舉辦最後一場次的CPTPP與法制系列論壇。東吳大學法律系教授認為，CPTPP可為台灣企業帶來更多機會，台灣絕對不能在區域整合中缺席。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）在2018年底生效，目前有11個會員國；英國2021年2月正式申請加入，中國、台灣也分別在2021年9月16日、22日提出申請。

經貿辦晚間發布新聞稿指出，為讓各界更了解CPTPP的規定，因此與陽明交通大學科技法律學院TPP及跨國經貿法律研究中心合作，舉辦CPTPP與法制系列論壇，今天是最後一場，討論「CPTPP與公平交易」及「CPTPP與中小企業」議題，會議採取線上及實體舉辦，吸引逾百人參與。

經貿辦表示，上午場次討論公平交易議題，由台北大學經濟系兼任教授黃美瑛主持。黃美瑛表示，由於各國競爭政策會因國情及發展程度而異，CPTPP透過建立一套標準讓各國容易凝聚規範的共識；同時台灣的公平交易制度健全，已經為加入CPTPP做出充分準備。

政治大學特聘教授王立達說，CPTPP規範將有助調和台灣與各國的競爭規範，讓台商可以減少跨國經商的阻礙。公平交易委員會綜合規劃處處長胡祖舜說，在數位經濟時代下，各國深受科技巨擘的影響，CPTPP可做為一個有效的國際合作平台。

經貿辦指出，下午場次討論CPTPP協定的中小企業章，由東吳大學法律系教授李貴英主持。李貴英表示，CPTPP可以為台灣企業帶來更多機會，所以台灣絕對不能在區域整合中缺席。

東吳大學助理教授張愷致表示，過去經貿協定常被批評只照顧大企業，但CPTPP不僅設置中小企業專章，還在各章節有許多照顧中小企業的規定，所以有助企業經商。

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台灣經濟研究院研究八所長連科雄說，日本等與東南亞國家有簽署自由貿易協定，享有較優惠關稅稅率等條件，台灣倘若能加入CPTPP，將可幫台灣業者取得較公平的競爭條件。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮在閉幕時表示，感謝陽明交大團隊協助舉辦活動，透過產、官、學界熱絡及深入淺出的討論，讓各界更瞭解協定內容與實務的關聯性，未來台灣與美國進入台美21世紀貿易倡議談判過程中，也會持續與各界進行充分的溝通。（編輯：林興盟）1110930