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台灣形象展華府開幕 黃志芳：推廣國家形象

2022/10/13 07:29（10/13 08:41 更新）
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台灣形象展美東時間12日在華府開幕。主辦的外貿協會董事長黃志芳（中）表示，台灣是充滿可能性的國家，希望藉由這次展覽讓美國了解台灣在電動車、下世代通訊等產業的發展，並推廣台灣國家形象。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
台灣形象展美東時間12日在華府開幕。主辦的外貿協會董事長黃志芳（中）表示，台灣是充滿可能性的國家，希望藉由這次展覽讓美國了解台灣在電動車、下世代通訊等產業的發展，並推廣台灣國家形象。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）台灣形象展今天在華府開幕。主辦的外貿協會董事長黃志芳說，台灣是充滿可能性的國家，希望藉由這次展覽讓美國了解台灣在電動車、下世代通訊等產業的發展，並推廣台灣國家形象。

台灣形象展今天在華府開幕，美國商務部主管國際貿易事務次長拉哥（Marisa Lago）與美國在台協會主席莫健（James Moriarty）蒞臨致詞，聖露西亞、海地、馬紹爾群島等友邦駐美大使也受邀出席開幕儀式。

經濟部長王美花表示，信賴是台美合作的基石，得來不易。台灣優越的研發能力與製造力，讓台灣成為美國值得信賴的商業夥伴。台灣不只是美國商業夥伴、獨特的朋友，也是值得信賴與信任的夥伴。

她期望透過這次形象展將台灣帶向國際，讓更多人了解台灣在全球經濟的重要地位。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行與近來世界情勢發展，讓國際了解到台灣在全球供應鏈的重要性。

黃志芳說，這次展覽是國家形象展，讓美國民眾知道台灣不但半導體做得好，電動車、第5代行動通訊技術（5G）、下世代通訊、智慧醫療、生物科技都有頂尖技術。藝術、文化與美麗國家則是另一個主題，「國家形象價值是無法估算的」，當國家形象被認可、被喜愛時，所有產品都將水漲船高，帶來的效益無可限量。

他在致詞時引述美國總統拜登（Joe Biden）的話表示，台灣排除萬難選擇民主，成為全球民主自由的重要象徵、科技強國，台灣已蛻變成充滿可能性的國家。

黃志芳說，這次活動是展覽、論壇與參訪團三箭齊發，鎖定美國未來產業發展最需要的項目，也是台灣產業的優勢項目。疫情之後美國非常重視醫療衛生產業、電動車產業、下世代通訊產業等，針對這些項目邀請台灣業者參展，希望能促成台美產業合作。

台灣形象展針對美國市場產業需求，如供應鏈重組、美國大基建計畫、疫後復甦等商機，籌組元宇宙、電動車、網路通訊、醫療保健與運動樂活等5大產業，整合產業實力，推出台灣精品館、智慧車輛館、生技醫療館、5G與智慧城市館、元宇宙體驗館、台灣文化形象館、台灣觀光形象館、台灣美食館、台灣工藝與設計館、海洋生態旅遊館，並邀請前副總統陳建仁與前中央研究院院長翁啟惠舉行論壇，與當地專家學者交換意見。（編輯：郭中翰）1111013

台灣形象展美東時間12日在華府開幕。圖為經濟部長王美花（左）與美國商務部次長拉哥（右）。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
台灣形象展美東時間12日在華府開幕。圖為經濟部長王美花（左）與美國商務部次長拉哥（右）。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
台灣形象展美東時間12日在華府開幕，台灣舞團的精采表演贏得現場來賓喝采。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
台灣形象展美東時間12日在華府開幕，台灣舞團的精采表演贏得現場來賓喝采。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
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