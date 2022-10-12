全球戰略變化 蕭美琴：全球看見台灣重要性

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（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）駐美代表蕭美琴今天在雙橡園歡迎來華府參與台灣形象展的台灣官方與企業代表。她表示全球政治環境變化，供應鏈面臨挑戰，更多國家看見台灣的重要性。

台灣形象展明天上午將在華府揭幕，蕭美琴今天在雙橡園歡迎主辦的外貿協會和與會企業。率團的外貿協會董事長黃志芳，以及將在會場專題演講的前副總統陳建仁、正在華府，預計將參加台美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）會議的經濟部長王美花都出席今天的晚宴。

蕭美琴在致詞時表示，台美經濟關係是她赴美上任後努力推動的三大優先工作之一，從爭取啟動與美國雙邊經貿談判等議題，到與美國國務院的經貿會談、與美方的產業對話。

她指出，全球面臨相當多的挑戰，包括烏克蘭戰爭。在全球政治戰略環境變化，供應鏈等面臨的挑戰之際，更多國家看到台灣的重要性。雖然有所挑戰，但也是台灣的機會，台灣是可以被信任的夥伴，是值得信任也值得更進一步建立夥伴關係的對象，是美方各界共識。

她笑說，過去在花蓮擔任立法委員時專責賣西瓜、算黃豆價格，現在到華府從豬肉到晶片，從疫苗到飛彈，每個學習過程讓她在政策推動上更貼近產業第一線需求。

蕭美琴期盼透過雙邊對話持續扮演關鍵角色，共同努力，讓台灣經濟更好，台美關係獲得更全面性進展。

陳建仁則表示，台灣有許多天然災害，沒有太多天然資源，但有人類的頭腦能靠著知識經濟，推動相關經濟發展。

他指出，過去3年疫情造成全球經濟動盪，但台灣有極佳的防疫措施。在防疫過程中，總統蔡英文不只是超前部署、緊急應變，還指示妥善發展經濟，讓台灣在防疫與經濟都有良好表現。（編輯：韋樞）1111012