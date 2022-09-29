台灣形象展首度登美 文總率藝陣前進華府

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（中央社記者王寶兒台北29日電）2022年美國台灣形象展將在10月於美國華盛頓隆納．雷根大廈和國際貿易中心開展，台灣文化展館由文總統籌，將以「台灣陣TAIWAN FUSION」為主題，呈現傳統又別具新意的台灣民俗。

2022年美國台灣形象展由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會統籌。外貿協會繼馬來西亞、印尼、越南、印度、菲律賓、泰國等地舉辦台灣形象展後，今年首度在全球最大市場美國辦理台灣形象展。

美國台灣形象展以建立行銷台灣的平台為概念，透過智慧城市、台灣精品、文化、觀光、美食、旅遊等10大展區，以及智慧移動城市、創新醫療等論壇，整合台灣產業實力，促進國際交流。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，在外貿協會邀請下，本次美國台灣形象展文化展區由文總負責規劃設計，將以「台灣陣」為名，台灣人最熟悉的景象之一「廟口」為意象，齊聚台灣的傳統與新意。

展品將有從台灣帶來2尊高270公分的神將，並集結霹靂布袋戲素還真戲偶、雷昇傳藝劇團風童火將及官將首臉譜面具、白沙屯拱天宮的頭旗、老師傅製作的傳統手工鼓、唐美雲歌仔戲團的樂器，以及專為「台灣陣」打造的手繪燈籠，讓美國民眾觀賞台灣人最熟悉的廟宇文化。

除傳統民俗展品外，展間內也會透過影像播出台灣多元文化，包含雲門舞集、HRC舞團的新生代霹靂舞、風童火將、霹靂布袋戲、唐美雲歌仔戲團表演、獲台灣首座葛萊美獎的八歌浪等。

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文總表示，「台灣陣」將如多元文化在遶境裡鬥陣前行境，邀請觀眾走進展間，看見島嶼上因信仰自由而聚集的「陣頭」，如何凝聚成向心力與行動力兼具的「陣勢」，並在多元族群、語言、文化作伙「鬥陣」下，開啟一場由台灣起走、面向世界的文化遶境。

「2022年美國台灣形象展」將在10月12日至14日於美國華盛頓隆納．雷根大廈和國際貿易中心（Ronald Reagan Building and International Trade Center）開展。（編輯：張芷瑄）1110929