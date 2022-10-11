黃志芳率團訪美車廠 盼促成台美電動車合作

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（中央社記者江今葉巴爾的摩10日專電）外貿協會董事長黃志芳日前帶領台灣電動車拓訪團前往底特律拜訪美國三大車廠，希望結合台灣在資通訊科技優勢與美國汽車產業合作，促成台美在電動車產業合作。

外貿協會即將在12日於華府舉辦台灣形象展，黃志芳今天利用機會前往馬里蘭州巴爾的摩參觀，了解當地內港再生發展現況。

在抵達華府前，黃志芳帶領台灣電動車發展相關業者前往美國汽車大城底特律，拜會包括通用汽車（General Motors Co）、 福特汽車（Ford Motor Co）、飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles NV, FCA），以及一家法商汽車供應商。

黃志芳表示，各家車廠相關採購、研發、技術主管與訪團進行深度交流，也針對訪團企業產品特性分組討論與細部交流，可以看出美國汽車業對台灣供應鏈的重視。

他指出，未來電動車時代強調速度、彈性，電動車是軟體定義產業，最需要的除了軟體開發與研發能力外，就是科技與資通訊（ICT）產業的結合。

黃志芳表示，過去數十年來，台灣ICT產業與美國科技公司，包括蘋果、IBM、戴爾公司（Dell Inc.）等合作數十年，台灣是美國科技企業最信任且是技術最成熟的合作夥伴。未來電動車時代，以台灣在ICT產業與汽車電子的優勢，希望能迅速與美國大型車廠建立合作關係。

黃志芳也指出，現在對台灣而言是非常好的機會。美國在發展電動車方面，強調在地製造、友善製造，需要信得過的夥伴形成新的供應鏈。台灣過去數十年來，與美國不論產業、科技與經濟都是最好夥伴。

他指出，在地緣政治劇變的情況下，台美關係越來越緊密，台灣形象展就是最好的一個展現。（編輯：周永捷）1111011