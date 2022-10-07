澳洲前外長籲各國與台灣加強關係 共組良善穩定力量

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（中央社記者葉允凱台北7日電）澳大利亞前外交部長畢紹普今天視訊參與「第6屆玉山論壇」時，呼籲各國加入澳洲行列一起加強與台灣的夥伴關係，面對不確定的國際環境，共同成為一股良善與穩定的力量。

現任澳洲國家大學校監的畢紹普（Julie Bishop，另譯：畢曉普）在論壇午宴視訊演說時，提出以上看法。畢紹普2013到2018年間擔任澳洲外長。

畢紹普在視訊演講時表示，台灣在幫助許多與澳洲有密切關係的太平洋島國方面，長年扮演重要角色，就她瞭解，現在這些太平洋島國對於台灣人，都還有很深的感情與感激之心。

她指出，澳洲與台灣共享民主自由的理念，並咸認信守以規則為基礎的國際貿易秩序，最能捍衛自由開放的印太區域。

但她強調，中國近年來在太平洋島國的影響力劇增，特別是北京推出「一帶一路」倡議之後，中國外交官積極在南太推廣所謂中國模式，並大力批判西方民主制度的式微與成效不彰。在此「理念之戰」中，中國很明顯在很多開發中國家占盡上風。

對於中國此前在台灣周邊海空域軍演，畢紹普認為，全球對烏克蘭遭俄羅斯入侵後的集體回應，或許會讓北京重新思考對台方式。

畢紹普指出，當多邊主義讓世界失望之時 （multilateralism fails the world），理念相近的國家更需要站在一起，形成較小的群體或雙邊組織，來共同捍衛自己與全球的利益，在此危機時刻，澳洲與台灣的夥伴關係更顯重要。

她指出，澳洲身為全球最重要的能源及資源出口國，台灣則是半導體巨擘，像澳台這類小國若想在國際上更有影響力，應該要提出政策來加強與其他理念國家的合作，並試著透過願意支持的多邊組織來影響決策。

她最後呼籲世界各國一起加入澳洲行列，與台灣加強夥伴關係，一起成為不確定世界中一股良善與安定的力量。

第6屆「玉山論壇」今天舉行，主題是「振興、再定位與重啟連結」，邀請新南向夥伴國家及帛琉、美、加、日、澳、紐、歐盟等共12國政要專家，採實體與視訊混合方式，共同討論印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結合作。（編輯：林克倫）1111007