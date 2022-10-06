總統見證台帛簽署協定 盼成為亞太重要穩定力量

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友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左）率團訪台，總統蔡英文（前右）6日在總統府會晤惠恕仁，蔡總統並代表中華民國政府以及人民表達最誠摯的歡迎。中央社記者張皓安攝 111年10月6日

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（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天與帛琉共和國總統惠恕仁一起見證兩國簽署協定，總統表示，期待未來在惠恕仁總統以及各位的支持下，兩國的合作可以開拓更寬廣的領域，一起創造區域的繁榮發展，成為亞太重要穩定力量。

總統蔡英文上午在總統府與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps,Jr.）舉行雙邊會晤並見證「兩國簽署協定儀式」，蔡總統致詞表示，上週六是帛琉獨立紀念日，她要代表台灣人民表達誠摯的祝賀，也非常歡迎惠恕仁總統率團來台灣參加國慶典禮，展現兩國友好的情誼。

總統說，今年4月帛琉舉辦「我們的海洋大會」，她要藉著這個機會感謝惠恕仁總統盛情地邀請台灣參加，以及對於特使團的熱情款待，經過那場大會，台灣分享了對抗氣候變遷的經驗，並且跟各國討論因應方案，台灣與帛琉一起向世界展現維護永續海洋的決心。

她提到，不只是氣候變遷議題，台灣與帛琉在各領域都有紮實的合作關係，像是台灣技術團透過園藝、畜產和水產等計畫，在帛琉協助推動農漁業的發展，台灣也提供獎學金，鼓勵帛琉學生來台學習與交流。

另外，總統提到，近年來，帛琉持續為台灣發聲，支持台灣的國際參與，去年聯合國大會時惠恕仁總統以刺尾魚做比喻呼籲世界各國應該仿效刺尾魚，採取集體行動，支持台灣參與聯合國。

蔡總統表示，今年聯合國大會帛琉的國務部長（Gustav Aitaro）也發言肯定台灣對國際社會的貢獻，支持台灣參加聯合國，對於帛琉的支持，台灣非常感動也非常地感謝。

她期待未來在惠恕仁總統以及各位的支持下，兩國的合作可以開拓更寬廣的領域，一起創造區域的繁榮發展，成為亞太重要穩定力量。

惠恕仁致詞表示，10月1日是帛琉第28個獨立紀念日，他認為，有責任支持中華民國台灣加入世界組織，像是ICAO（國際民用航空組織）、WHO（世界衛生組織）還有聯合國，這是因為台灣在許多領域都扮演著重要的角色，像是氣候變遷還有醫療等，台灣的經驗應該要分享到全球。

惠恕仁說，教育、文化、言論以及宗教自由、人性尊嚴、和平以及人民的安全是兩國民主政府的核心價值，他代表帛琉人民向蔡總統、中華民國台灣所有人民致上祝賀之意，一同慶祝雙十國慶。

惠恕仁指出，建交23多年來，台灣一直是帛琉非常強健的夥伴，在面對許多挑戰像是氣候變遷，台灣總是第一個伸出援手幫助帛琉建造家園，過去10年來帛琉遇到3個颱風，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情剛開始的時候，台灣也率先伸出援手，透過漁船傳遞醫療物資。

惠恕仁說，中華民國台灣人民一直以來非常幫助帛琉人民，不管是在醫療衛生、教育、基礎建設、農漁業等領域，真的非常榮幸可以來到台灣進行相關的討論以及會面，希望可以更深化兩國的關係。

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惠恕仁表示，現在遇到最大的挑戰就是要重新復甦經濟，非常感謝蔡總統的領導力，當時是第一個旅遊泡泡就是台灣與帛琉之間，非常高興聽到10月13日台灣會解除很多旅遊的限制，非常期待在帛琉接待非常多的台灣人到帛琉進行觀光，因為全球疫情的關係，分開了很久，但是人與人之間的交流是非常重要的，所以，希望來到這裡，更加促進帛琉與台灣之間的關係。

隨後，蔡總統在總統府以國宴宴請惠恕仁及其訪團成員。（編輯：蘇志宗）1111006

總統蔡英文（圖）6日在總統府會晤帛琉共和國總統惠恕仁，蔡總統致詞表示，今年12月兩國建交將邁入第23年，這一路走來，台灣和帛琉相互扶持，克服許多挑戰，也非常感謝帛琉對台灣的情誼。中央社記者張皓安攝 111年10月6日