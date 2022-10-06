台帛元首國宴 蔡總統讚惠恕仁：國際領袖模範

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（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天偕同副總統賴清德以國宴宴請帛琉共和國總統惠恕仁所率訪團表示，面對外來的壓力，惠恕仁毫不退縮，更運用創新方式，為帛琉帶來各種發展機會。她相信，惠恕仁的正直、勇敢及良善，正是國際領袖的模範。

惠恕仁也肯定蔡總統卓越的領導力，帶領台灣持續茁壯、活躍，並克服經濟、疫情等各種挑戰，如同國宴現場美麗的花卉般，而這也象徵著台帛兩國間美麗的夥伴情誼。

繼以軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）暨雙邊會晤及見證簽署儀式後，總統蔡英文中午偕同副總統賴清德，在總統府以國宴宴請惠恕仁；與會者包括總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、交通部長王國材、中華民國駐帛琉大使黎倩儀及帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）等人。

蔡總統感謝惠恕仁大力支持兩國的互動交流，增進彼此情誼，相信台灣與帛琉的合作交流，在惠恕仁的支持與歐儒侃的協助下，一定會更加緊密。

總統說，去年，惠恕仁上任兩個月就率團訪問台灣，推廣帛琉的觀光，在帛琉也透過各項政策推動國家發展。此外，面對外來的壓力，惠恕仁毫不退縮，更運用創新方式，為帛琉帶來各種發展機會。她相信，惠恕仁的正直、勇敢及良善，正是國際領袖的模範。

總統認為，台灣與帛琉有許多相似之處，都是熱情善良的海洋國家，擁有共同的南島民族文化，也共享民主自由的價值。最後，總統也祝福兩國邦誼歷久彌新，並以帛琉語「Mesulang」表達對大家的感謝。

隨後，惠恕仁致詞時表示，有人說能同安樂不能共患難的朋友，不是真朋友；休戚與共、不離不棄的才是真朋友。他要代表帛琉人民，向台灣人民表達誠摯問候，並感謝台灣多年來持續不斷的夥伴情誼。尤其在當今這個充滿混亂的世界，他很慶幸擁有同樣致力於民主、法治、和平與繁榮的盟友。

惠恕仁說，衷心感謝台灣政府對整個訪團的熱情款待。這是他第2次到台灣進行國是訪問，他要感謝蔡總統、外交部及吳釗燮的辛勞，讓訪團一行感到賓至如歸。

惠恕仁非常期待接下來能一起討論，如何在疫情過後，振興兩國的經濟，並攜手合作對抗氣候變遷。帛琉也將持續致力於推動台帛兩國的夥伴關係，相信將有助於促進區域和平。

國慶日即將到來，惠恕仁再次向中華民國（台灣）的人民表達祝賀，也很高興能到台灣，一起慶祝這個象徵著自由、民主以及國家整體繁榮的慶典。（編輯：林興盟）1111006