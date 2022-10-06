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總統軍禮歡迎帛琉總統訪台 惠恕仁：堅定支持台灣[影]

2022/10/6 12:12（10/6 12:49 更新）
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總統蔡英文（左）6日上午在兩廳院廣場以隆重軍禮迎接帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右），期待透過這次訪問，繼續深化雙方的合作。中央社記者鄭清元攝 111年10月6日
總統蔡英文（左）6日上午在兩廳院廣場以隆重軍禮迎接帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右），期待透過這次訪問，繼續深化雙方的合作。中央社記者鄭清元攝 111年10月6日
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（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天以軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁訪台，期待透過這次國是訪問深化兩國各領域合作。惠恕仁表示，帛琉持續堅定支持台灣，並提倡國際民主成員攜手合作，以緩和軍事緊張情勢。

總統蔡英文上午偕同副總統賴清德、總統府秘書長李大維、行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、文化部長李永得、數位發展部長唐鳳等人在兩廳院藝文廣場以軍禮21響禮砲歡迎惠恕仁所率訪問團。

總統致詞表示，去年3月惠恕仁總統是全球疫情發生之後，第一位來訪的友邦元首，開啟亞洲第一個安全的旅遊圈。這次惠恕仁總統來台進行國是訪問，她要代表中華民國政府以及人民表達最誠摯的歡迎。

總統說，今年12月兩國建交將邁入第23年，這一路走來，台灣和帛琉相互扶持，克服許多挑戰，惠恕仁總統在去年上任後，也帶領帛琉跟台灣共同對抗疫情。

總統非常感謝帛琉對台灣的情誼，也期待透過這次訪問，深化兩國在各領域的合作，她並預祝惠恕仁總統國是訪問圓滿順利。

影片來源：presidentialoffice
總統蔡英文（前右2）6日上午主持軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左），惠恕仁致詞表示，期待持續深化與台灣的堅定情誼，只要共同合作，齊力斷金，就一定能克服萬難。中央社記者鄭清元攝 111年10月6日
總統蔡英文（前右2）6日上午主持軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左），惠恕仁致詞表示，期待持續深化與台灣的堅定情誼，只要共同合作，齊力斷金，就一定能克服萬難。中央社記者鄭清元攝 111年10月6日

惠恕仁致詞表示，帛琉在10月1日剛慶祝獨立紀念日，帛琉是在1994年獨立，作為一個年輕的國家，很蒙福能與台灣和台灣人民做朋友。

他說，兩國的夥伴關係是奠基在互相尊重以及友誼之上，而更加深化這段關係的，是對於捍衛和平、自由民主、人權、對抗氣候變遷以及同為海洋國家、守護海洋的決心。

他表示，這些共同的信念讓兩國在許多方面拓展夥伴情誼，超過20年來，台灣持續在安全、醫療、農漁業、基礎建設、教育、觀光等領域作為帛琉堅定的盟友。

他提到，去年台灣和帛琉共同創立了安全旅遊圈，同時在疫情當中，台灣也派遣了醫療團隊來到帛琉，提供醫療協助，這些夥伴關係在在幫助帛琉克服許許多多挑戰，而今年稍早，台灣也派團協助並參加帛琉的海洋大會，兩國的海巡機關也在大會期間共同執行海上維安任務，蔡總統說過這份夥伴關係為印太區域的和平、安全、穩定立下了新的里程碑，他再同意不過。

惠恕仁表示，面臨全球當下的許多挑戰，包括氣候變遷以及緊張情勢等等，帛琉人民仍然深刻重視兩國友誼，儘管印太區域的緊張情勢升溫，帛琉仍會持續堅定支持台灣。

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他說，帛琉強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，同時也知道各國因此明白遵守法治的重要，帛琉和台灣兩國都致力於打造能提供人民安全、繁榮及和平的政府，面對企圖以武力改變國際現狀的國家，民主夥伴一定要持續攜手，提倡國際合作，以緩和軍事緊張情勢。

他表示，帛琉共和國也期待持續深化與台灣的堅定情誼，「我們知道同心協力、齊力斷金」，不論是現在還是將來的挑戰，只要合作，一定能克服萬難。（編輯：郭無患）1111006

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左）訪台，總統蔡英文（前左2）6日主持軍禮迎接，蔡總統致詞表示，這次惠恕仁來台進行國是訪問，她要代表中華民國政府以及人民表達最誠摯的歡迎。中央社記者鄭清元攝 111年10月6日
帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左）訪台，總統蔡英文（前左2）6日主持軍禮迎接，蔡總統致詞表示，這次惠恕仁來台進行國是訪問，她要代表中華民國政府以及人民表達最誠摯的歡迎。中央社記者鄭清元攝 111年10月6日
帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（後右）訪台，總統蔡英文（後左）6日上午在兩廳院廣場主持軍禮迎接。中央社記者鄭清元攝 111年10月6日
帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（後右）訪台，總統蔡英文（後左）6日上午在兩廳院廣場主持軍禮迎接。中央社記者鄭清元攝 111年10月6日
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