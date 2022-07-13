中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭斐濟警方驅離

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美國副總統賀錦麗13日在太平洋島國論壇發表視訊演說之際，有2名中國武官混進論壇會場的媒體區。（圖取自twitter.com/FijiPM）

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（中央社斐濟首都蘇瓦13日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗今天在太平洋島國論壇發表視訊演說之際，有2名中國武官混進論壇會場的媒體區，當場被眼尖的外媒記者識破，他們最後遭到斐濟警方驅離現場。

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）峰會12日在斐濟首都蘇瓦（Suva）登場。英國衛報（The Guardian）報導，事發當時，這2名中國武官正在參加論壇的一場漁業機構會議，賀錦麗則在會中宣布美國加強區域參與相關措施。

儘管這2人與媒體記者坐在一起，但其中1人被替衛報報導論壇新聞的斐濟記者莫沃諾（Lice Movono）認出，指認對方是中國駐斐濟大使館的一名武官。

莫沃諾表示，她之所以認得對方，是「因為我與他曾互動至少3次」，包括上月中國外交部長王毅訪問蘇瓦期間，記者被趕出活動現場，還被禁止提問。

莫沃諾說，該名武官就是「把我們趕走，並下令其他人驅離我們的官員之一。所以我走到他面前，直接詢問他，『你是以什麼身分來此，是中國大使館官員還是新華社記者？這裡是媒體區。』。結果他搖搖頭，好像在告訴我他不懂英語。」

莫沃諾隨即通知會議現場工作人員，對方叫她通知警方，後來警員將這2名男子帶離現場。此後外交消息人士證實，這2人是來自中國的武官和副武官，任職於中國駐斐濟大使館。

據報導，中國並非太平洋島國論壇成員，但與美國一樣是夥伴國。夥伴國通常會受邀參加論壇後的對話會議，也可以在對話中發表演說，但今年的對話會議將不會在論壇期間舉行，以給太平洋島國一些喘息空間，暫時避開沉重的地緣政治壓力。

一般認為，中國計畫在對話中重新提出上月遭到10個太平洋島國拒絕接受的全面性經濟與安全協議更新版。然而，賀錦麗受邀透過視訊參與論壇，中國卻未獲類似待遇，這被視為美國的巨大成功和對中國的打擊。

賀錦麗在會中宣布，美國將在吉里巴斯（Kiribati）與東加（Tonga）新設大使館，以及任命太平洋島國論壇特使，並承諾向論壇漁業局提供1年6000萬美元（約新台幣18.09億元）的經濟援助，為期10年。她還表示，美國也將派遣和平工作團（Peace Corps）重返太平洋。

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賀錦麗還在視訊演說中強調，「我們了解到，近年來太平洋島國可能都沒有得到你們應得的外交關注和支持。所以今天我在這裡告訴大家：我們將會改變這點。」

她還暗批中國，「當我們看到不良行為者試圖破壞以規則為本的秩序時，我們必須團結一致。不論是在這個區域或世界各地，美國相信強化以規則為基礎的國際秩序非常重要，我們將會捍衛它、推動它，並在這項基礎上持續發展。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110713