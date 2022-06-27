抗議中國打壓台籍成員 吐瓦魯外長退出聯合國海洋大會

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由於中國要求我國邦交國吐瓦魯將代表團中的3名台灣成員踢出名單，吐瓦魯外長柯飛（圖）憤而退出27日開幕的聯合國海洋大會。（中央社檔案照片）

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（中央社威靈頓27日綜合外電報導）紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，由於中國要求我國邦交國 吐瓦魯 吐瓦魯小檔案 吐瓦魯（Tuvalu）位於西南太平洋，由9個島礁群組成，南北縱深約560公里

人口約1萬1千400人，海外僑民約7000人，全國人口約1/3居住於首都富那富提島

本地主要語言吐瓦魯語與台灣若干原住民（如魯凱族）所用部分語彙接近，官方語言為英語 資料來源：外交部 看更多 關閉 將代表團中的3名台灣成員踢出名單，吐國外長憤而退出今天開幕的聯合國海洋大會，以示抗議。

2022年聯合國海洋大會（United Nations Ocean Conference）今天在葡萄牙里斯本（Lisbon）登場。路透社、澳聯社（AAP）報導，由於吐國代表團內有3名台籍成員，而中國是資格審查委員會（Credentials Committee）成員，中國因而威脅吐國代表團剔除台灣成員，否則整個代表團都會遭到撤銷參與資格。

吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）雖然希望吐瓦魯能參加大會，但為表達對中國強橫行為的不滿，自己和3名台灣成員都宣布退出代表團。

圖為2019年總統蔡英文（右）在總統府接見吐瓦魯國外交部長柯飛（左）。中央社記者張皓安攝 2019年11月20日

在聚焦保護與永續利用海洋資源的聯合國海洋大會中，這起事件勢將激化緊張局勢。會議舉行前，中國外交部長王毅在5月26日至6月4日期間出訪南太平洋島國，以期簽署重要安全協議。

吐瓦魯僅有1萬2000人口，1979年與台灣建交，是台灣14個邦交國之一。

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去年11月，柯飛穿西裝、打領帶，並捲起褲管，站在一座置於海中、水深及膝的講台前錄製影片，以向在格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會發表演說。相關影像在社群媒體上廣泛流傳，引起外界對吐國奮力對抗全球暖化與海平面上升的關注。

該國首都富那富提（Funafuti）40%的面積漲潮時會被海水淹沒，且預測顯示，至本世紀末，該國就會完全淹沒在海面下。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110627