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瓜地馬拉總統接受英媒專訪 宣示任內都將承認台灣

2022/6/26 10:53（6/26 11:38 更新）
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瓜地馬拉總統賈麥岱日前接受英媒專訪表示，只要他在任總統期間，瓜地馬拉就會繼續與台灣維持邦交。圖為2019年賈麥岱訪台。（中央社檔案照片）
瓜地馬拉總統賈麥岱日前接受英媒專訪表示，只要他在任總統期間，瓜地馬拉就會繼續與台灣維持邦交。圖為2019年賈麥岱訪台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北26日專電）瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）日前接受英媒專訪時表示，瓜地馬拉是目前台灣邦交國當中的最大國，只要他在任總統期間，瓜地馬拉就會繼續與台灣維持邦交。

賈麥岱2020年1月就任，瓜國總統任期4年、不得連任。英國投資雜誌拉美投資客（LatAm Investor）23日刊登賈麥岱專訪影片，他強調台瓜邦誼穩固。這是日前中國官媒「環球時報」刊登專文影射瓜地馬拉將轉向承認中國後，瓜國總統首度公開嚴正闢謠。

賈麥岱表示，在他當總統任內，瓜地馬拉唯一會承認的「一個中國」就叫台灣。

不過被問到美國對中美洲移民潮問題的處置，賈麥岱坦言並不滿意。記者詢問，美國總統拜登（Joe Biden）是否理解瓜地馬拉在相關議題的重要性？賈麥岱反問記者想聽外交辭令或真實答案，他直言，他真心答案是「否定的」、「完全相反」。

賈麥岱表示，若其他國家政府批評瓜地馬拉，他會接受，但他批評其他國家政府，對方會不高興，「可能我們皮比較厚」。

他表示，以赴美移民大篷車（immigration caravans）來說，他當總統後從未發生，沒人問過他，美方沒有向他提過任何要求，但當有7000人穿越邊境、突破管制，那不叫遷徙，那是侵略。

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賈麥岱表示，這類移民實際被當侵略者對待，他們在邊境被抓到，馬上被遣返原本國家，沒人會因此向他求救，這是為了保護邊境落實的措施，墨西哥對此很感激，也與瓜地馬拉合作，因為這些滯留邊境的人需要被遣返原國，墨西哥願意付運輸巴士的錢，將這些人遣返。

賈麥岱在影片最後說，問看看美國為這些遣返巴士付了多少錢，就會知道事情的答案。（編輯：楊凱翔）1110626

中華民國目前有14個邦交國，包括8個拉丁美洲及加勒比海國家。（中央社製圖）
中華民國目前有14個邦交國，包括8個拉丁美洲及加勒比海國家。（中央社製圖）
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