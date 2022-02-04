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宏都拉斯：與台灣維持關係 並與委內瑞拉復交

2022/2/4 10:36
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（中央社宏都拉斯首都德古西加巴3日綜合外電報導）台灣友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）政府今天表示，將與台灣維持邦交，另與社會主義總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導的委內瑞拉恢復邦交。

法新社報導，左派的卡蕬楚在競選期間曾矢言，一旦當選，將「立即與中國大陸展開外交和商業關係」。北京當局數十年來持續慫恿台灣友邦「換邊站」，結果也多半奏效；不過，台灣的副總統賴清德上週出席了卡蕬楚在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）舉行的就職典禮。

另一方面，宏國右翼前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）先前與傾向民粹社會主義的馬杜洛斷交，並承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）；瓜伊多主張自己是委國臨時總統，獲得近60國支持。

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但卡蕬楚再度讓宏國轉向。外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）向法新社表示：「（宏都拉斯）與委內瑞拉波利瓦政府的邦交已恢復。至於台灣，我們也保持著流暢的關係。」

雷依納說，宏國與馬杜洛政府的關係於卡蕬楚1月27日就職當天就已恢復，委國新任大使很快就會派駐宏國。馬杜洛政權因侵犯人權和獨裁，普遍遭外界批評。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110204

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