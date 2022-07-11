吉里巴斯退出太平洋島國論壇 集團峰會蒙陰影

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（中央社斐濟蘇瓦11日綜合外電報導）吉里巴斯宣布退出「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum），使這個組織為了因應海平面上升及中國對太平洋區域的安全野心問題而展開高峰會之際，面臨內部分裂局面。

吉里巴斯 吉里巴斯小檔案 地理位置：位於中太平洋，赤道及國際換日線貫穿其間

面積：由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國

首都：塔拉瓦

人口：約11萬人

語言：吉里巴斯語及英語

宗教：天主教與基督教為主 資料來源：外交部 看更多 關閉 （Kiribati）位於太平洋中部，戰略位置重要，但因地勢低窪面臨海平面上升風險。這個小島國昨天宣布從成立51年、總部位於斐濟的太平洋島國論壇退出，表示這是一項「主權決定」，並將「立即生效」。

法新社報導，吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）在9日的一封信件指出，論壇並未履行「君子協議」，任命密可羅尼西亞島群國家候選人擔任秘書長。這項爭端導致密克羅尼西亞島群各國揚言退出，不過，據報導此事已在上月以一項輪流擔任秘書長的協議解決，將在本週高峰會進行討論。

路透社報導，馬茂在信中表示，吉里巴斯退出論壇是因為不同意上述協議，並希望峰會延後舉行。

太平洋島國論壇成員國10幾位領導人將於12至14日齊聚斐濟首都蘇瓦參與高峰會，正值中國想擴大在太平洋區域外交及安全動作的關鍵時刻。

論壇秘書長普納（Henry Puna）今天在相關活動中告訴各國領導人：「今天的會議是在快速演變的區域及國際情勢下舉行。我們今日面臨各種發展與安全的挑戰，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到氣候變遷和海洋汙染，在在凸顯區域及多邊合作的重要。」

中國外交部長王毅5月走訪太平洋各國時曾到過吉里巴斯，簽署10項氣候及經濟等領域的協議，但不包含安全協議。

北京當局在太平洋地區影響力漸增，尤其4月與所羅門群島達成秘密安全協議，引起美國及盟友對中國意圖的擔憂。同為論壇成員的區域大國澳大利亞及紐西蘭都強調，這個集團對決定太平洋地區的安全戰略非常重要。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：林治平）1110711