太平洋島國論壇揭幕 安全議題分散對氣候變遷關切

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斐濟首都蘇瓦12日綜合外電報導）中國與美國之間的角力，加上太平洋區域領袖陷入意見分歧，使得今天在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉辦的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）蒙上陰影。

法新社報導，太平洋島國論壇因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦後再度登場，且地勢低窪的太平洋島國在對抗氣候變遷上所剩時間不多，使得今年的論壇格外重要。

不過，論壇沒有專注在海平面升高以及風暴侵襲強度更勝以往等氣候相關議題，反讓意圖在區域安全上扮演更關鍵角色的中國成為焦點。

索羅門群島今年4月與中國簽署極具爭議的安全協定，讓有數十年交情的西方盟友不快。

在論壇開幕前夕，與中國交好的吉里巴斯宣布退出，讓相當看重團結與共識的太平洋區域出現裂痕。

其餘島國領導人齊聚蘇瓦豪華的太平洋大酒店（Grand Pacific Hotel），商討太平洋區域截至2050年的策略，主題是氣候變遷帶來的生存威脅。

不過論壇主席、斐濟總理巴依尼馬拉馬（Voreqe Bainimarama）在他的開幕演說中提到，密克羅尼西亞島群國家近幾年出現「連結斷裂」的狀況。吉里巴斯也屬密克羅尼西亞島群國家。

他表示，太平洋島國因為疫情帶來的經濟衝擊和氣候變遷而陷入動盪，同時也有超級強權以及部分國家「吵著要把世界塑造成有利於他們的樣子」。

他強調，論壇最重要的問題是區域團結，「我們要一起向前行，還是走上各自的道路？我們要自行決定，還是讓別人決定我們的命運？」

吉里巴斯的出走，令人憂心緊密的太平洋島國聯盟出現裂痕。太平洋島國唯有藉著結盟，才能在國際氣候談判中發揮影響力。

吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）告訴法新社，他對吉里巴斯的退出感到「驚訝且傷心」，但針對吉里巴斯重新加入的可能性，他也抱持樂觀看法。

柯飛去年站在及膝海水中，向蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候峰會發表演說。此舉引起各界對於吐瓦魯奮力對抗海平面上升的關注，同時也登上各大媒體頭條。

吐瓦魯可能在未來50年內被海水淹沒。面對如此威脅，柯飛在論壇的優先項目當然與氣候變遷相關。

但他也表示，他理解「部分成員想要討論安全議題」。索羅門群島與中國簽署協議引發的擔憂「轉移了對氣候變遷的部分關切」。

澳洲前任保守黨政府執政期間，澳洲與太平洋島國關係惡化，這次論壇也是澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）修補關係的重要機會。艾班尼斯將於明天抵達蘇瓦。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110712