台帛簽署合作瞭解備忘錄 強化雙邊南島民族交流

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）原民會主委夷將．拔路兒今天在桃園市復興區接待帛琉共和國總統惠恕仁國是訪問團，並與帛琉人力資源、文化、旅遊及發展部長特米突奇爾簽署合作瞭解備忘錄，強化雙邊南島民族合作。

在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）的見證下，原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang．Parod）與帛琉人力資源、文化、觀光暨發展部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl，另譯：曼尼萊）簽署合作瞭解備忘錄。

夷將．拔路兒致詞表示，他與帛琉有深厚淵源，曾4度造訪帛琉，也在台接待許多帛琉訪團。印象最深刻的2趟帛琉訪問行程，是公元2019年陪同總統蔡英文赴帛琉訪問、以及同年9月擔任總統特使再訪帛琉參與國慶。

夷將．拔路兒說，原民會曾與特米突奇爾所率領的團隊有許多合作，早在2018年，特米突奇爾及帛琉觀光局就曾到訪花蓮、台東幾個原住民族部落社區，了解台灣推動部落旅遊與產業發展政策。

他指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間雙方也未停止交流，今天簽署合作瞭解備忘錄，未來將展開更全面多元的合作，落實雙邊南島民族的交流與永續的共榮發展。

特米突奇爾透過翻譯表示，雙方合作與交流已超過10年，原住民族間的永續發展非常重要。長久以來大家都視帛琉只有水上活動，只可以發展旅遊，對年輕人來說是可以潛水的地方，但隨著與原民會的合作與互動，帛琉慢慢地學習到怎樣將原住民文化融合在旅遊當中。

特米突奇爾指出，帛琉有一種說法、文化，就是部落的人會去另一個部落，讓人民藉此學會編織等不同文化藝術的交流，他希望可邀請台灣的16族人參加會議，在此之前，雙方是不是需要先建立16個姐妹市，就是台灣的16族與帛琉16個州建立姐妹市，跟當地的原住民建立關係。

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特米突奇爾表示，「我們應該要將它變成是一個南島民族整體的家族會議」，邀請所有的南島兄弟姐妹一起聚集，這次帛琉當地原住民族傳統領袖有同行，這名領袖所在的州還未與台灣任何城市建立姐妹市，希望離台前可以安排好締結姐妹市。

特米突奇爾說，曾造訪過台灣1個部落，看到他們把傳統婚禮變成表演的形式去展示文化，這是個很好的概念，帛琉應該要做同樣的事情。他相信彼此間建立的關係，可以讓雙方文化發展更強，藉由雙方一起合作發展，對抗外來文化不斷地侵蝕。（編輯：戴光育）1111009