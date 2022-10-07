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吳釗燮款宴帛琉總統 盼台帛持續互為最佳夥伴

2022/10/7 18:49（10/7 19:01 更新）
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外交部長吳釗燮（右）今天午宴帛琉總統惠恕仁（左）訪團，他感謝帛琉與台灣建交23年迄今，堅定支持兩國邦誼，期盼未來台灣與帛琉持續相互合作，互為彼此最佳的夥伴。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月7日
外交部長吳釗燮（右）今天午宴帛琉總統惠恕仁（左）訪團，他感謝帛琉與台灣建交23年迄今，堅定支持兩國邦誼，期盼未來台灣與帛琉持續相互合作，互為彼此最佳的夥伴。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月7日
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部長吳釗燮今天午宴帛琉總統惠恕仁訪團，他感謝帛琉與台灣建交23年迄今，堅定支持兩國邦誼，期盼未來台灣與帛琉持續相互合作，「互為彼此最佳的夥伴」。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮宴請惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）訪團，對於惠恕仁此行專程率領帛琉內閣要員、國會議員及傳統領袖來台參加國慶典禮及第6屆「玉山論壇」，吳釗燮表達誠摯歡迎。

吳釗燮表示，世界各國現高度警惕威權主義擴張行為，俄烏戰爭及中國對台灣採取軍事恫嚇等挑釁行徑，已引發民主國家強烈關切，他由衷感謝惠恕仁力挺台灣，公開譴責中國片面破壞現狀，呼籲維持台海和平穩定。

吳釗燮強調，在此充滿挑戰的重要時刻，台灣盼與帛琉等理念相近的民主盟友，堅定捍衛民主、自由及人權等普世價值，共同維護印太地區和平、繁榮及穩定。

惠恕仁表示，誠摯感謝中華民國政府盛情接待訪團，再次造訪台灣如同回到家鄉般溫暖，並承諾在帛台兩國既有強健夥伴關係基礎上，持續深化雙邊合作。

惠恕仁也回應吳釗燮的說法，表示帛琉已注意到中國在印太海域軍演及占領島嶼等嚴峻情勢，重申帛台堅定邦誼，將與台灣站在一起對抗威權主義。

惠恕仁表示，昨天出席「台灣－帛琉經濟圓桌論壇」獲益良多，雙方產官學專家就觀光、數位經濟發展與農漁業投資等面向現況，以及未來合作發展機會深入交換意見，藉由雙方穩健、長遠的夥伴關係進一步建構「經濟韌性」，此均象徵兩國緊密真摯情誼。

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惠恕仁提到，國家永續發展有賴人才培養，此行也將接見66名正在台灣接受高等教育的帛琉留學生，十分感謝台灣提供豐沛獎學金及學習資源，協助帛琉培育高階菁英人才。

今天午宴出席者，包括法務部常務次長林錦村、國家科學及技術委員會科教發展及國際合作處處長葉至誠、華南銀行副董事長林知延、馬偕紀念醫院副院長洪大川，及銘傳大學副校長李藍瑜。（編輯：林克倫）1111007

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