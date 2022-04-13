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帛琉總統惠恕仁感謝台灣協助舉辦海洋大會

2022/4/13 09:51（4/13 10:36 更新）
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環境保護署長張子敬（右2）擔任總統特使，向帛琉總統惠恕仁（左2）呈遞國書，並出席第7屆「我們的海洋大會」活動。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年4月13日
環境保護署長張子敬（右2）擔任總統特使，向帛琉總統惠恕仁（左2）呈遞國書，並出席第7屆「我們的海洋大會」活動。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年4月13日
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（中央社記者游凱翔台北13日電）總統特使環保署長張子敬訪問帛琉，並以署長身分出席第7屆「我們的海洋大會」。在昨晚「帛琉-美國歡迎酒會」中，帛琉總統惠恕仁特別公開感謝台灣協助舉辦本屆海洋大會，為太平洋美好前景共同貢獻心力。

外交部上午發布新聞稿表示，張子敬奉派擔任總統蔡英文特使訪問帛琉，並以環境保護署長的專業身分出席帛琉舉辦的第7屆「我們的海洋大會」（OOC 2022），昨率團抵達帛琉後，帛琉國務部長Gustav Aitaro代表總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）在機場迎接，對於台灣特使團到訪表達誠摯歡迎之意。

外交部指出，張子敬與外交部政務次長田中光、駐帛琉大使黎倩儀昨天下午赴總統府向惠恕仁呈遞特使國書。

惠恕仁表示，台灣與帛琉都是太平洋島國一份子，對海洋保育與永續發展向來不遺餘力，為太平洋美好前景共同貢獻心力，感謝台灣政府與人民協助帛琉舉辦本屆OOC大會，強調台帛邦誼深厚，期待雙方持續深化友好關係。

台灣特使團昨晚與超過80個國家及非政府組織代表，共同受邀出席「帛琉-美國歡迎酒會」。惠恕仁致詞歡迎所有來賓，並特別公開感謝台灣協助帛琉舉辦本屆OOC大會。

張子敬、田中光在酒會中也積極與美國、日本、法國及比利時等理念相近國家代表互動，說明台灣在海洋保育領域的具體貢獻，希望持續推動台灣與各國在海洋保育領域的交流。

根據外交部提供的資料顯示，海洋委員會及財團法人國際合作發展基金會昨天下午同時舉辦「小型島嶼國家發展零排放、零廢棄之循環經濟願景」（Toward Zero Emission and Zero Waste Future Exhibition）特展，帛琉國務部長Gustav Aitaro、農漁暨環境部長Steven Victor、教育部長Dale Jenkins、南女王（Bilung）等帛琉政要，及美國國際開發總署（USAID）、日本Sasakawa Peace Foundation等機構均派員與會。

與會各方對台灣致力協助小型島嶼國家保護海洋、確保海洋安全及海洋廢棄物回收等成果深表讚許，並表示將持續與台灣深化在相關領域的合作。

第7屆「我們的海洋大會」13日至14日在帛琉舉行，張子敬與特使團成員將全程出席開幕儀式及各場次會議討論，外交部將適時與各界說明會議討論情形及成果。（編輯：郭無患）1110413

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