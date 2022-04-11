環保署長特使身分出席帛琉海洋大會 史上最高層級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文指派環保署長張子敬（圖）擔任帛琉「我們的海洋大會」特使，這是台灣參與此國際會議以來首次以官方身分受邀。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北11日電）在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」即將於13日展開，總統蔡英文指派環保署長張子敬擔任特使出席並發表專題演說，這是台灣參與此國際會議以來首次以官方身分受邀，也是參與國際海洋活動的重大突破與提升。

帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）13日到14日舉行。外交部今天發布新聞稿強調，為了參與第7屆「我們的海洋大會」，海洋委員會設定了包含「提升台灣參與層級、參與主議程、提交台灣承諾事項、參與青年峰會（台灣大學電機系同學陳懷璞）、國合會申辦周邊會議、及台灣推動海洋生態永續成果展」等參與目標，在跨部會積極整合協調下，這些參與目標都一一順利達標。

外交部指出，太平洋友邦 帛琉共和國 帛琉共和國小檔案 英文名稱：Republic of Palau 帛琉時差較台灣快1小時，使用英語及帛琉語。 地處西太平洋密克羅尼西亞群島，由8個主要島嶼及約340個火山岩小島組成，陸地總面積487平方公里，其中僅9個島嶼有人居住，總人口約2萬。2017至2019年台灣人每年平均前往帛琉旅遊約1.2萬人次。 疫情：截至3/16，帛琉共0個武漢肺炎確診數。

疫苗：今年1月開始推動注射疫苗計畫，而美軍醫療小組也正在帛琉協助當地落實這項計畫。帛琉民眾接種美國莫德納（Moderna）疫苗。 資料來源：外交部、交通部、WHO、Island Times 看更多 關閉 與台灣邦誼密切友好，基於對台帛邦誼的重視，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）特別邀請蔡總統訪問帛琉，並參加由帛琉主辦的「我們的海洋大會」。為回應惠恕仁的邀請，蔡總統指派 張子敬 張子敬小檔案 民國46年生

學歷：交通大學環境工程研究所碩士、成功大學環境工程學系學士

經歷：環保署常務副署長、台北縣（現新北市）副縣長、台北縣政府環境保護局局長 看更多 關閉 擔任特使出訪帛琉，並以環境保護署署長的官方專業身分代表台灣出席大會，期盼台灣代表團在這個全球舞台上，分享台灣做為太平洋區域負責任的一份子，在海洋環境及永續發展上所做出的貢獻。

帛琉總統惠恕仁（前左）去年3月訪台，他與總統蔡英文（前右）在總統府會面。（中央社檔案照片）

張子敬並將於14日的大會議程「解決海洋污染」（Tackling Marine Pollution）場次中，向全體與會者發表對解決海洋環境污染的專題演說，這是台灣參與國際海洋活動的一大突破與提升，台灣將善用這次與會提升在國際海洋保育的地位及形象。

外交部表示，台灣代表團其他主要成員還包括外交部政務次長田中光、海洋委員會政務副主任委員蔡清標、海洋保育署署長黃向文、以及及財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅等人。

除了這些參與部會及單位，海巡署及行政院農業委員會漁業署也都派員與會。代表團並將於會議期間與友邦及理念相近國家進行對話，實踐台灣「專業、務實、有貢獻」的國際參與策略。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為了以實際行動向國際展現台灣對保護海洋的決心與貢獻，本屆大會另由海委會統籌台灣涉及海洋事務的相關部會，針對大會6大行動領域計提出14項承諾，並獲得大會正式核錄。

外交部表示，外交部及海洋委員會等部會也本於公私協力的精神，積極促成台灣私部門參與本屆大會。宏碁集團向大會提出「運用海廢再生材料並減少原生塑料使用」承諾；新光合成纖維股份有限公司贊助由帛琉海廢料製成的大會官方服飾；新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院也在大會期間派遣醫師，協助帛琉各項醫療衛生工作。本屆大會台灣將以公私部門協力方式，共同為國際海洋生態永續做出多元化貢獻。（編輯：郭無患）1110411