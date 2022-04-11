帛琉海洋大會演說掛正式官銜 張子敬：很大進步

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（中央社記者張雄風台北11日電）環保署長張子敬將出席由帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」。張子敬今天表示，會中安排他進行專題演說，是用正式官銜發言，相較於以往是很大的進步。

由帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference，OOC）13日到14日舉行。總統蔡英文指派行政院環境保護署署長張子敬擔任特使出席並發表專題演說。

張子敬今天接受震傳媒網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹訪問。張子敬表示，這次很難得能以正式官銜出席國際會議。

張子敬進一步說明，OOC是正式的大型國際會議，之前受到各種因素，只能以學者、專家的名義出席，這次因為在帛琉友邦舉辦，能以正式官銜發言，是很大的進步，也很感謝蔡總統能派他出席。

張子敬表示，希望從專業、務實、做出貢獻的態度出席會議，除了了解別人，也會讓其他國家了解台灣在海洋保育、污染控制、漁業等方面的努力；透過交流，希望未來在相關國際場合出席，能建立好的模式。

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張子敬提到，過去參與類似會議沒辦法用正式官銜，他也曾出席會議只能用非政府組織（NGO）名義才能申請，甚至有的國家在知道官銜後，連簽證都不願意給，這些只能慢慢努力、去參與國際場合；重點是台灣的成果、經驗能與各界分享。

黃光芹問到，在官銜前會以什麼名稱呈現。張子敬說，目前他在專題演講的全名就是「環保署長張子敬」，其他安排、細節還在溝通，「看起來對我們也都有利」。（編輯：張雅淨）1110411