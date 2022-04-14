官方身分出席帛琉海洋大會 張子敬入座代表專區

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部今天表示，環保署長張子敬擔任總統特使出席在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」，昨天開幕式中席次獲安排與各國官方代表同坐「外國代表團」專區。帛琉總統惠恕仁致詞也再次公開肯定台灣協助帛琉舉辦本屆大會。

外交部長吳釗燮今天赴立院外交委員會列席備詢報告前受訪，談到媒體報導帛琉海洋大會官網介紹講者內容，張子敬的職稱被刪除「中華民國」一事。吳釗燮指出，外界似乎有所混淆，張子敬是以環保署長的正式官銜代表台灣與會，是台灣歷來與會層級最高，且爭取到以台灣名義參與，這是非常好的，台灣與帛琉關係也非常良好。

外交部指出，張子敬與外交部政務次長田中光、駐帛琉大使黎倩儀13日上午出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）開幕式，與各國官方代表共同坐在「外國代表團」（Foreign delegation）專區。帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及美國氣候特使凱瑞（John Kerry）先後致詞，凱瑞呼籲各國深化在海洋及環保的合作夥伴關係。

外交部指出，張子敬、田中光、海洋委員會政務副主委蔡清標、海洋保育署長黃向文及東華大學榮譽教授童春發等台灣特使團團員，也分別參與「正視海洋氣候變遷」、「永續漁業推廣」、「永續藍色經濟」、「學習原住民方式之保育觀念」等各場次專業議題討論，與各國代表分享台灣經驗，獲熱烈回響，許多國家代表期盼與台灣強化海洋領域的合作。

外交部指出，台灣、美國及帛琉並合辦大會周邊會議「小型島嶼國家氣候韌性及永續發展」，惠恕仁與第一夫人出席，呼籲各界重視氣候變遷的威脅。

張子敬昨天下午接受帛琉兩大主流媒體「帛琉島嶼時報」（Island Times）、「帛琉報」（Tia Belau）專訪，針對海洋廢棄物處理、環境保育、氣候變遷議題分享政策成果，他表示，將持續推動台灣與帛琉及其他理念相近國家在相關領域的合作交流。

外交部指出，張子敬另與惠恕仁共同主持「台帛歡迎酒會」，出席者包括帛琉多位政要及傳統領袖、美國、日本及澳大利亞駐帛琉大使，以及超過10國代表團成員與會。

惠恕仁致詞時公開肯定台灣對帛琉舉辦OOC會議的重大貢獻，期盼各國持續深化夥伴關係。張子敬及惠恕仁在酒會上共同為台帛聯合紀念郵票揭幕；這是繼2018年後，兩國再次聯合發行郵票，凸顯帛琉傳統文化，並呼籲各界愛護大自然。（編輯：郭無患）1110414

環保署長張子敬（中）參觀台灣在帛琉國家體育館的展覽。（外交部提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月14日

行政院環境保護署張子敬署長（第一排右2）與各國與會代表一同合影。中央社 111年4月14日