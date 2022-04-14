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帛琉海洋大會
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帛琉海洋大會1/4

官方身分出席帛琉海洋大會 張子敬入座代表專區

2022/4/14 09:47（4/14 12:44 更新）
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行政院環境保護署長張子敬與帛琉總統惠恕仁及外交部政務次長田中光、駐帛琉共和國大使黎倩儀、帛琉眾議院議長Sabino Anastacio（左4）、帛琉最高法院大法官Oldiais Ngiraikelau（左3）、Angaur州大酋長Uchelbelau Lorenso Edward（左2）、帛琉郵政總長Santy Asanuma（左1）共同揭幕台帛聯合紀念郵票。（外交部提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月14日
行政院環境保護署長張子敬與帛琉總統惠恕仁及外交部政務次長田中光、駐帛琉共和國大使黎倩儀、帛琉眾議院議長Sabino Anastacio（左4）、帛琉最高法院大法官Oldiais Ngiraikelau（左3）、Angaur州大酋長Uchelbelau Lorenso Edward（左2）、帛琉郵政總長Santy Asanuma（左1）共同揭幕台帛聯合紀念郵票。（外交部提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月14日
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部今天表示，環保署長張子敬擔任總統特使出席在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」，昨天開幕式中席次獲安排與各國官方代表同坐「外國代表團」專區。帛琉總統惠恕仁致詞也再次公開肯定台灣協助帛琉舉辦本屆大會。

外交部長吳釗燮今天赴立院外交委員會列席備詢報告前受訪，談到媒體報導帛琉海洋大會官網介紹講者內容，張子敬的職稱被刪除「中華民國」一事。吳釗燮指出，外界似乎有所混淆，張子敬是以環保署長的正式官銜代表台灣與會，是台灣歷來與會層級最高，且爭取到以台灣名義參與，這是非常好的，台灣與帛琉關係也非常良好。

外交部指出，張子敬與外交部政務次長田中光、駐帛琉大使黎倩儀13日上午出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）開幕式，與各國官方代表共同坐在「外國代表團」（Foreign delegation）專區。帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及美國氣候特使凱瑞（John Kerry）先後致詞，凱瑞呼籲各國深化在海洋及環保的合作夥伴關係。

外交部指出，張子敬、田中光、海洋委員會政務副主委蔡清標、海洋保育署長黃向文及東華大學榮譽教授童春發等台灣特使團團員，也分別參與「正視海洋氣候變遷」、「永續漁業推廣」、「永續藍色經濟」、「學習原住民方式之保育觀念」等各場次專業議題討論，與各國代表分享台灣經驗，獲熱烈回響，許多國家代表期盼與台灣強化海洋領域的合作。

外交部指出，台灣、美國及帛琉並合辦大會周邊會議「小型島嶼國家氣候韌性及永續發展」，惠恕仁與第一夫人出席，呼籲各界重視氣候變遷的威脅。

張子敬昨天下午接受帛琉兩大主流媒體「帛琉島嶼時報」（Island Times）、「帛琉報」（Tia Belau）專訪，針對海洋廢棄物處理、環境保育、氣候變遷議題分享政策成果，他表示，將持續推動台灣與帛琉及其他理念相近國家在相關領域的合作交流。

外交部指出，張子敬另與惠恕仁共同主持「台帛歡迎酒會」，出席者包括帛琉多位政要及傳統領袖、美國、日本及澳大利亞駐帛琉大使，以及超過10國代表團成員與會。

惠恕仁致詞時公開肯定台灣對帛琉舉辦OOC會議的重大貢獻，期盼各國持續深化夥伴關係。張子敬及惠恕仁在酒會上共同為台帛聯合紀念郵票揭幕；這是繼2018年後，兩國再次聯合發行郵票，凸顯帛琉傳統文化，並呼籲各界愛護大自然。（編輯：郭無患）1110414

環保署長張子敬（中）參觀台灣在帛琉國家體育館的展覽。（外交部提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月14日
環保署長張子敬（中）參觀台灣在帛琉國家體育館的展覽。（外交部提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年4月14日
行政院環境保護署張子敬署長（第一排右2）與各國與會代表一同合影。中央社 111年4月14日
行政院環境保護署張子敬署長（第一排右2）與各國與會代表一同合影。中央社 111年4月14日
台帛聯合紀念郵票，由我國景點及帛琉知名藝術家Charlie Gibbons之繪畫所組成。中央社 111年4月14日
台帛聯合紀念郵票，由我國景點及帛琉知名藝術家Charlie Gibbons之繪畫所組成。中央社 111年4月14日
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