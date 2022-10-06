曾喊「台灣有代誌、日本有代誌」 日議員古屋圭司率團訪台

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日本眾議員古屋圭司 （左）擔任會長的日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」訪台參加國慶，駐日代表謝長廷（右）到機場送行。（圖取自twitter.com/furuya_keiji）

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本眾議員古屋圭司擔任會長的日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」訪台參加國慶。他推文表示，擁有相同價值觀的國家必須緊密合作，議員訪台的「議會外交」具重大作用。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大影響，這是日華議員懇談會成員時隔3年再度訪台。這次行程配合中華民國雙十國慶，預定拜會總統蔡英文並出席國慶典禮。

古屋圭司在推特發文表示，他今天啟程前往台灣訪問，將與20名日華議員懇談會的跨黨派議員一同參加國慶典禮，出席蔡總統也將與會的玉山論壇，並會晤各界人士。駐日代表謝長廷也到機場為古屋圭司送行。

天氣晴朗時，從台灣宜蘭縣可清楚看到日本沖繩縣的與那國島。古屋圭司指出，他曾前往距離宜蘭111公里的與那國島視察，實際感受到所謂「台灣有事就是日本有事」。

他日前表示，這次訪台打算去地方縣市，例如造訪立法院長游錫堃的故鄉宜蘭縣。

古屋圭司提到，台灣海峽是當今全球局勢熱點，擁有相同價值觀的國家必須進行緊密合作，而議員訪台進行的「議會外交」具重大作用。

古屋圭司8月曾訪問台灣，當時談到台日關係，他特別用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌。」（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111006