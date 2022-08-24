日華懇議員團訪立院 古屋圭司：台日形成患難見真情友誼

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北24日電）立法院長游錫堃今天接見日華議員懇談會長古屋圭司等人。古屋圭司說，享有共同普世價值的國家必須緊密加強合作，台日之間已經形成患難見真情般的友誼。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔22日訪台，今天赴立法院拜會游錫堃。

游錫堃致詞時，先提到日本已故前首相安倍晉三是台灣永遠的好朋友，安倍晉三主張「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」，台灣人都非常感動。

游錫堃指出，台灣國會歡迎日本提倡的「自由開放印太」（FOIP）願景，也盼與日本國會有更多的交流與合作。

古屋圭司致詞時表示，昨天很榮幸可以跟游錫堃見面，共進晚餐；這次訪問台灣，有機會拜會總統蔡英文、副總統賴清德等台灣政黨重要人物，跟每一位政要會談時都有一個共同特點，就是大家都關注中國不斷用軍機、軍艦繞台，給予台灣文攻武嚇。

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古屋圭司指出，安倍晉三生前倡議的自由開放印太，已經推廣到全世界，成為世界基準；談到台日關係，古屋圭司特別用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌。」

古屋圭司表示，對於俄羅斯侵略烏克蘭，相信中國會分析當中很多的資訊與過程，或許中國將來想把分析結果套用在台海當中，搞不好有這個企圖，因此享有共同普世價值的國家，必須緊密加強合作，而台日之間已經形成患難見真情般的友誼。（編輯：張均懋）1110824