日華懇訪團見蔡總統 古屋圭司談台灣高鐵車廂採購

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總統蔡英文（前右）23日在總統府接見日華議員懇談會會長古屋圭司（左）眾議員訪團；蔡總統說，這次古屋圭司來訪，展現日本國會對台灣的支持，她要代表台灣人民表達誠摯感謝。中央社記者鄭傑文攝 111年8月23日

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（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天接見「日華議員懇談會」訪台團，擔任會長的日本眾議員古屋圭司向蔡總統提到台灣高鐵車廂採購案，他說，台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵，未來台日更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

古屋圭司昨天會見行政院長蘇貞昌時提到，盼政府從旁協助高鐵車廂採購案。

蔡總統今天在總統府接見「日華議員懇談會」訪台團，古屋圭司再次提到台灣高鐵車廂採購案。

古屋圭司說，基礎建設對於支撐人民生活與經濟非常重要，完全考量使用者的安全為最優先、來設計製造技術，日本新幹線已證明日本技術是世界一流，他相信也獲得台灣廣大人民信賴；台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵，未來台日更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

另外，古屋圭司提到，台灣海峽的和平穩定，不僅攸關日本安全保障的問題，也是攸關國際社會安全穩定極為重要的基礎。

他說，跟俄羅斯侵略烏克蘭的情形如出一轍，中國以美國眾議院議長訪台為藉口，朝日本專屬經濟海域發射飛彈，中國威嚇的作法，對於共享自由、民主、法治、人權等普世價值的日本與台灣人，是絕對無法接受的事。

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古屋圭司說，中國頻繁威嚇，蔡總統沉著冷靜應對，對於這樣的表現，他個人要給予高度的肯定與敬意，不中了中國挑釁的詭計、不讓中國有加深的對台威脅的藉口；古屋圭司並說，必須全力阻止中國企圖改變現狀的這些作法。

古屋圭司並特別用台語表示，「台灣有代誌、日本有代誌」。他說，台灣有事、日本有事，也是日美同盟有事，這是前首相安倍晉三真正想要表達的。（編輯：翟思嘉）1110823