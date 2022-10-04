日華懇會長古屋拜會日相岸田 轉達台灣的危機感

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司今天拜會日本首相岸田文雄，報告他8月訪台的心得。轉達總統蔡英文等台灣政要對中國武力犯台的強烈危機感。

日本產經新聞報導，古屋今天在首相官邸（行政中心）向岸田報告他8月下旬訪台的心得。

古屋與岸田會談後，對媒體表示，8月下旬訪台時，與蔡總統等台灣政要會談，蔡總統等人對於中國武力犯台懷著強烈的危機感。古屋說，他向岸田報告此事，認為日本有必要與台灣加強合作，獲得岸田的理解。

台日之間沒有邦交，日華懇擔任台日之間的溝通管道。古屋今天也對岸田表示，本月10日中華民國（台灣）雙十國慶，約有20名日華懇成員計劃訪台參與國慶活動。

古屋今天在臉書（facebook）發文表示，他今天身為日華懇會長去向首相岸田文雄報告有關台灣的最新資訊等，並與首相岸田進行意見交換。他在文中寫道，與首相會談的具體內容不便公布，但台灣海峽問題現在是世界的熱點，美日等很多國家的政要紛紛訪台。（編輯：黃自強）1111004