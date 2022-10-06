第6屆玉山論壇將舉行 蔡總統與多國重量級政要參與

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總統蔡英文（右）6日在總統府接見紐西蘭前副總理兼外長皮特斯（Winston Peters，另譯：彼特斯）（左）等第6屆玉山論壇訪賓，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年10月6日

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）2022玉山論壇明天舉行，總統蔡英文將在開幕式致詞，也有多位重量級國際貴賓參與，包括帛琉總統惠恕仁、紐西蘭前副總理皮特斯、美國前聯邦參議員陶德、北約前副秘書長高特莫勒等人。

外交部發布新聞稿指出，「財團法人臺灣亞洲交流基金會」7日在台北舉行第6屆「玉山論壇」（2022 Yushan Forum），主題為「振興、再定位與重啟連結」（Revitalizing, Reorienting, and Reconnecting），邀請新南向夥伴國家，以及帛琉、美、加、日、澳、紐及歐盟等共12國政要、意見領袖與專家學者，採實體及視訊混合方式進行，共商印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結與合作發展。

外交部指出，論壇希望透過「公私協力夥伴關係」，持續將「玉山論壇」建構為具台灣特色的區域合作對話平台，同時展現政府與民間單位共同致力推動「新南向政策」的成果。

今年論壇除邀請蔡總統於開幕式致詞外，副總統賴清德也將以預錄方式在「亞洲前瞻圓桌對話」致詞；此外，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、紐西蘭前副總理兼外長皮特斯（Winston Peters，另譯：彼特斯）及日本眾議員及「日華議員懇談會」會長古屋圭司也應邀來台在開幕式發表演說。

外交部表示，美國前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）、北約前副秘書長高特莫勒（Rose Gottemoeller，另譯：古特莫勒）、澳大利亞前外長暨現任澳洲國家大學校監畢紹普（Julie Bishop，另譯：畢曉普）、加拿大前外長暨國防部長馬凱（Peter MacKay）、泰國前副總理邦特（Phongthep Thepkanjana）、日本前防衛副大臣及前外務副大臣中山泰秀也將發表演說。

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下午則由台亞會董事長蕭新煌主持「亞洲前瞻圓桌對話」，與菲律賓、印度、印尼、盧森堡等多位國際政經領袖，針對數位時代下，印太區域復甦與發展等重要議題交換意見。

外交部表示，今年論壇採實體與線上混合進行，政府在疫後新時代將持續運用多元管道及數位科技，強化「玉山論壇」作為台灣建構區域多元對話平台的角色，落實台灣與新南向國家及國際社會的鏈結與共同發展。（編輯：郭無患）1111006