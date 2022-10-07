駐加代表處慶雙十 加拿大眾院同日通過挺台動議

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駐加拿大代表處5日在渥太華舉行慶祝中華民國台灣111年國慶酒會。同日，加國眾議院以325票贊成0票反對，通過支持台灣全面參與世界衛生大會（WHA）與世界衛生組織（WHO）動議案，多位跨黨派議員發言支持。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月7日

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（中央社記者胡玉立多倫多6日電）駐加拿大代表處昨晚在渥太華舉行慶祝中華民國台灣111年國慶酒會。同一天，加國眾議院以325票贊成0票反對，通過支持台灣全面參與WHA與WHO動議案，多位跨黨派議員發言支持，甚具意義。

國慶酒會由駐加代表曾厚仁夫婦主持，逾70位聯邦參眾議員與外交團成員、加國官員、學術、科技、企業、新聞及僑界友人共300多人到場祝賀。曾厚仁致詞表示，全球越來越多理念相近國家意識到，台灣可為世界做出正面貢獻，應讓台灣與世界各國一起為全球福祉努力。

曾厚仁指出，中國威權擴張危及區域和平穩定，8月在台灣周邊海空域發動軍演，破壞台海現狀，如此不負責任行為應被譴責和制止。台灣感謝加國外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）、國防部長安南德（Anita Anand）及國貿部長伍鳳儀（Mary Ng）均呼籲中國克制軍事威脅，緩解緊張情勢，許多國會議員也發聲支持台海和平。

加台國會議員友好協會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）在致詞時說，7日將率加拿大議員團訪台，很期待這趟學習之旅，盼能促進台加貿易及投資；加拿大在疫情期間受到台灣幫忙，現在正是加拿大應幫助台灣的時候。

9月當選保守黨領袖的聯邦眾議員溥禮瑞（Pierre Poilievre）委請眾議員古柏（Michael Cooper）到場申賀，強調眾議院當日甫通過支持台灣全面參與世界衛生大會（WHA）與世界衛生組織（WHO）動議案，加國必須加倍努力支持台灣加入聯合國體系；尤其此刻正在蒙特婁召開的國際民航組織（ICAO）大會仍將台灣排除在外，這種現象必須立即停止。

加國魁人政團（Bloc Québécois）主席布朗謝（Yves-François Blanchet）應邀致詞強調，該黨支持台灣參與包含WHO及ICAO在內所有國際組織，中國恃強凌弱，猶如俄國侵犯烏克蘭，加國國會議員應團結一致協助台灣面對中國軍事威脅。

聯邦保守黨（Conservative Party）議會領袖謝爾（Andrew Scheer）委託同黨眾議員吉努斯（Garnett Genuis）宣讀賀詞，肯定「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help），讚揚台灣自由民主、公衛成就及抗疫表現，並強調在台灣遭受威權擴張威脅時，加拿大有義務協助台灣。他們欣見眾議院當日壓倒性通過支持台灣參與世衛決議，期盼加國有更多支持台灣作為，深化雙邊關係。

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聯邦新民主黨（New Democratic Party，NDP）助理副議長休斯（Carol Hughes）代表黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）祝賀中華民國國慶及曾厚仁履新。她稱頌台灣對烏克蘭提供人道救援，是加拿大的真摯友人，新民主黨盼持續協助促成台灣參與包括ICAO、WHO、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際多邊組織或機制。

會中，曾厚仁夫婦與各方政要共同舉杯祝賀中華民國111年國慶及台加友誼長存。現場備有大螢幕投影設備播放台灣國慶文宣短片，並提供各式佳餚，包括台式刈包、鹹酥雞及珍珠奶茶等，展現台灣特色。（編輯：馮昭）1111007

駐加拿大代表處5日舉辦111年國慶酒會，由駐加代表曾厚仁主持。（駐加拿大代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月7日