加拿大：國會議員訪台不應被中國當成侵略藉口

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（中央社渥太華24日綜合外電報導）加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）的發言人今天表示，中國不應以加拿大國會議員計劃訪問台灣為藉口，實行軍事或經濟侵略。

加拿大國會代表團計劃10月訪台以探索貿易機會的消息傳出後，中國昨天警告，若加拿大干涉台灣事務，將採取「強有力措施」。

路透社報導，加拿大和許多西方國家一樣，外交上遵循「一中政策」承認北京，但以非官方的方式支持台灣。

趙美蘭的發言人布朗查德（Adrien Blanchard）說，國會組織和友好團體獨立做出出訪決定，政府予以尊重。

布朗查德表示：「如我們以前所說，國會議員出訪不應被當作態勢升級或侵略性軍事和經濟行動的藉口。」

他說：「我們鼓勵各方保持冷靜克制，並維持溝通管道暢通以避免誤解。」

加拿大自由黨籍聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）上週說，加台國會「友好協會」成員計劃10月訪台。這個組織並未獲得加拿大國會的行政或財務支持。

史葛洛表示，這次訪台將著重貿易，國會議員不是要干擾或替台灣帶來麻煩，也不是要製造與中國的問題。她的辦公室今天未回應置評要求。

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中國駐加拿大大使館昨晚聲明：「中國將對任何企圖干涉或侵犯中國主權及領土完整的國家，採取堅決有力的措施。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）無視中國警告，於本月初訪問台灣，為25年來美國官員訪台最高層級。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110825