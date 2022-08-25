更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
德國研究：中國加強施壓外國企業 擴大敏感紅線
首頁 / 國際

加拿大：國會議員訪台不應被中國當成侵略藉口

2022/8/25 09:32（8/25 09:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華24日綜合外電報導）加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）的發言人今天表示，中國不應以加拿大國會議員計劃訪問台灣為藉口，實行軍事或經濟侵略。

加拿大國會代表團計劃10月訪台以探索貿易機會的消息傳出後，中國昨天警告，若加拿大干涉台灣事務，將採取「強有力措施」。

路透社報導，加拿大和許多西方國家一樣，外交上遵循「一中政策」承認北京，但以非官方的方式支持台灣。

趙美蘭的發言人布朗查德（Adrien Blanchard）說，國會組織和友好團體獨立做出出訪決定，政府予以尊重。

布朗查德表示：「如我們以前所說，國會議員出訪不應被當作態勢升級或侵略性軍事和經濟行動的藉口。」

他說：「我們鼓勵各方保持冷靜克制，並維持溝通管道暢通以避免誤解。」

加拿大自由黨籍聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）上週說，加台國會「友好協會」成員計劃10月訪台。這個組織並未獲得加拿大國會的行政或財務支持。

史葛洛表示，這次訪台將著重貿易，國會議員不是要干擾或替台灣帶來麻煩，也不是要製造與中國的問題。她的辦公室今天未回應置評要求。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國駐加拿大大使館昨晚聲明：「中國將對任何企圖干涉或侵犯中國主權及領土完整的國家，採取堅決有力的措施。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）無視中國警告，於本月初訪問台灣，為25年來美國官員訪台最高層級。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110825

延伸閱讀
專訪／加拿大代表芮喬丹：理念相近國家加強團結 捍衛印太和平穩定不畏中國壓力 加拿大國會議員10月率團訪台彭博：美國會議員相繼訪台 迫使拜登測試北京紅線
趙美蘭
談裴洛西訪台 加拿大外長籲中國緩和緊張局勢中加外長會面 王毅：推動中加關係重回正軌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族