加拿大代表：理念相近國家加強團結 捍衛印太和平穩定

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）加拿大日前在中國軍演時表達關切台海局勢，即將離任的駐台代表芮喬丹表示，加拿大不是唯一反對中國片面改變台海現狀的國家，這是近幾年來，西方民主國家立場最一致的時刻，這對台灣而言絕對是正面訊號。

芮喬丹（Jordan Reeves）2018年到任，在台見證了Covid-19疫情、俄烏戰爭爆發、中國對台實彈軍演等重大事件。他在8月12日接受外交部的獎章後，今天卸任返國。他在離台前夕接受中央社專訪，回顧並展望台加關係。

談到疫情導致邊境封閉，芮喬丹坦言，這是他任內最遺憾的事，很多訪賓行程取消，很多外交成果無法展現。他推崇前衛福部長陳時中與中央流行疫情指揮中心把台灣的疫情控制得很好，但認為現在應設法重啟國門，取消一切隔離限制，否則將成為深化各項交流的阻礙。

看到俄羅斯入侵烏克蘭，芮喬丹認為，七大工業國集團（G7）對於中國是否也會對台發動類似行動，產生前所未有的憂慮，加拿大不是唯一反對中國片面改變台海現狀的國家，這是很多民主國家目前共同的想法，相關議題也獲得空前熱烈討論。

芮喬丹表示，未來情勢很難斷定，但可看出理念相近國家已愈來愈團結，希望共同維護印太區域的和平與穩定，他兩度派駐台灣，感受本地人民的盛情，當然也會替台灣的未來擔憂，但他很高興「加拿大是台灣的朋友，和台灣站在一起，且會持續這麼做」。

他表示，加拿大很關心台灣，因為印太地區地位日形重要，此外加拿大有很多亞裔社群，與台灣淵源深厚，加國在台灣半導體等領域也有密切商業合作，若台海發生衝突，整個印太地區就不可能共同繁榮。

芮喬丹表示，他注意到一些加國國會議員有意在今年秋天組團訪台，加國政府已表達尊重議員訪問各國的自由；在疫情發生之前，每年平均約有兩個加拿大議員訪問團來台。

至於除了國會外交，是否可能有加國高層行政官員訪台，芮喬丹表示，這需看個案與時機而定，他不能說未來是否一定會有加國高層官員訪台，但就他所知，加國政府並未對高層官員訪台設有所謂「旅遊禁令」或層級的門檻。

芮喬丹12日獲外交部長吳釗燮頒發「睦誼外交獎章」，表彰他在各方面積極推展台加關係，包括促成兩國在今年6月完成「投資促進暨保障協議」（FIPA）探索性討論。

芮喬丹表示，FIPA是加拿大正嘗試的新模式，台灣絕對是加拿大首批展開探索性討論的經濟體之一，新模式令人振奮之處，是採納了許多先進貿易協定的內容，包括加拿大和歐盟間的貿易協定CETA、加美墨協定CUSMA，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）也採用了同樣語言。

芮喬丹表示，幾次探索性討論成果非常正面，台加都認為推動FIPA是有益的，可提供雙方企業更多保障，因此他相信「很快會有進一步消息」，但進程須由雙方談判代表宣布。

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至於加拿大是否將支持台灣加入CPTPP，芮喬丹表示，加拿大的立場是樂見CPTPP擴大，並歡迎所有符合其高標準的新成員加入，當然也包括台灣，但因採共識決機制，不適合對個案表態。

新加坡媒體報導CPTPP可望在10月舉行執委會，芮喬丹表示，目前各界焦點都擺在先申請入會的英國，因為在共識決機制下，若英國成為CPTPP會員，也會牽動後續其他國家的申請入會案。被問到中國正積極動員拉美、東南亞會員國反對台灣加入CPTPP，芮喬丹坦言，「這種情形並不令人意外」。（編輯：陳正杰）1110821