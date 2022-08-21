加拿大代表任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）加拿大駐台代表芮喬丹結束4年任期，今天啟程返國，他說，現在最煩惱的是回加拿大之後沒有24小時便利商店，他笑稱已習慣早晚都去住家樓下的便利商店報到，得跟它說再見，讓他有嚴重的「分離焦慮症」。

此次是芮喬丹（Jordan Reeves）第2次駐台期滿。他曾在2002至2006年擔任加拿大駐台北貿易辦事處副處長，兩任合計長達8年的駐台時光，讓他算是外國使節中的「台灣通」。

為了鄭重向台灣說再見，熱愛大自然的芮喬丹上個月再次攀登玉山，在海拔3858公尺拍攝告別影片，象徵台加友誼「山高水長」。

芮喬丹接受中央社專訪時盛讚台灣有絕佳的風景，非常適合登山愛好者，他曾兩度攻頂玉山，並挑戰過台灣百岳中的南湖大山、雪山、合歡山等，也參加過泳渡日月潭活動，最近還去小琉球，有幸跟整群海龜一起游泳。他很高興有機會走訪認識台灣各地，除了小琉球，馬祖、金門、蘭嶼、綠島、澎湖等離島，他也都去造訪。

談起這次登山，芮喬丹眉飛色舞地說，最難忘的是當雲霧散去、頂峰露臉的時刻，大家都爭相拍照，恐怖經驗則是遇到一些很有攻擊性的猴子。他還記得2003年首次駐台去爬玉山時，曾遇到超大百步蛇，但最後都有驚無險，只留下美好回憶。

除了台灣的好山好水，芮喬丹表示，最想念的大概會是台灣的便利性，北美洲雖有超商，但跟台灣的營業時間、服務都不一樣。他在台北的住家樓下就有24小時營業的超商，他常半夜去買涼麵，早上則喜歡買罐裝冰咖啡。

他笑說得知要搬離台灣就開始焦慮，「我很擔心，回加拿大以後樓下沒有超商怎麼辦。」

他認為對加拿大人來說，台灣豐富多元的「外食文化」最令人驚奇，加拿大人通常自己做早餐，例如煎蛋、麥片，不會專門出門買早餐或叫外賣，加拿大人午餐也常自備，因為街上沒那麼多餐廳，有時要走很久才有店家。

芮喬丹說，台灣滿街都是咖啡廳、餐廳，他不知道怎能支撐得了這麼多店家，當然其中有些店可能會經營不下去，但對外國客來說，台灣外食的方便性和多元性太有趣了，讓人可以一直探索嘗試新東西。

享受台灣便利外食之餘，芮喬丹也經常下廚，尤其是做各種「創意水果派」。他在推特（Twitter）常發表標註關鍵字「派外交」（Pie Diplomacy）的照片，多數是他運用台灣特產水果融合加拿大食材的創舉。

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芮喬丹表示，派是北美經典食物，台灣則有各式水果，料理反映了他的外交工作內容，是要試圖讓加拿大、台灣用各種方式更融合在一起。他說最近的驚艷發明是「火龍果黑莓派」，兩者味道絕配，「但你絕不想沾到衣服上」。

芮喬丹說，另一道研發中的是「鳳梨草莓派」，為讓熟度一致，鳳梨須先煮過，糖分也得要抓比例，但他會不斷嘗試，就像他喜歡挑戰把各種加拿大跟台灣的東西放在一起，有時不會一步到位，要做點調整，但他知道大方向不會錯：「加台送作堆、絕對很麻吉。（Canada and Taiwan are definitely better together.）」。（編輯：陳正杰）1110821