駐台使節瘋爬山 加拿大、韓國代表同登玉山頂

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）台灣山景受到許多國際登山友推崇，也成為許多駐台使節最愛休閒活動。即將離任的加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今天貼出照片，他與韓國駐台代表鄭炳元一同登上玉山山頂，他連發美照記錄山頂絕景，大呼「想不出更好的方式來結束在台灣的4年美好時光」。

熱愛爬山的鄭炳元日前接受中央社專訪時曾預告，他7月將挑戰台灣最高峰玉山，並在山上跟新台幣1000元鈔票上的玉山圖案，以同一角度合照。鄭炳元「說到做到」，全團大合照時真的舉了一張放大版的千元鈔票布條。

芮喬丹今天在推特（Twitter）貼出照片，他時而站在擎天巨木前張開雙臂擁抱大自然，時而拄杖遙望雲霧繚繞的山峰，顯得十分享受。他強調「友誼高於一切」，與他同行的除了鄭炳元，還有國家運輸安全調查委員會主委楊宏智。

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去年底抵任的鄭炳元6月接受中央社專訪時透露，自己是狂熱的登山友，他剛來台的23星期內，就爬了象山22次，幾乎每個周末只要沒有公務行程，他都會去爬山。

兩度派駐台灣的芮喬丹，則已不是第一次挑戰玉山。他在2018年抵任影片中表示，他2002年到2006年間也派駐在台灣工作，他的兒子和女兒都在台灣長大，對台灣美食念念不忘，且很高興當時曾有爬過台灣最高峰玉山的經驗。（編輯：蘇龍麒）1110722