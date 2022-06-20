韓駐台代表鄭炳元熱愛爬山 登象山22次、7月挑戰玉山【專訪】

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韓國駐台代表鄭炳元熱愛爬山，他盛讚台灣有很多美麗山脈，並已規劃登上玉山頂峰後，要跟新台幣千元大鈔上的玉山主峰圖樣合照。中央社記者張新偉攝 111年6月20日

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）西裝畢挺、談吐斯文的韓國駐台代表鄭炳元接受中央社專訪時，說到個人興趣，有相當令人意外的反差。他是一位狂熱「登山友」，來台扣除隔離的短短23個星期內，不僅已爬了22次象山，下個月還要挑戰以4天3夜攀爬玉山最長路線。

「等爬到玉山頂，我想拿著一樣東西拍照」，鄭炳元從皮夾掏出新台幣千元大鈔，指著上面印著的玉山主峰圖樣，表情非常嚮往。他盛讚台灣有很多美麗山脈，在駐台公務之餘，最大目標就是爬遍台灣所有的山，阿里山、七星山、大屯山等都是他的口袋名單。

除了愛爬山，鄭炳元也是慢跑健將。他表示，10幾年前曾在柏林國際馬拉松跑完全馬，但以現在年齡跑全馬有點吃力；自己所訂目標是在駐台期間要跑「台北國際馬拉松」、挑戰半馬，之後再尋找台灣有名的馬拉松賽，多多參加以挑戰自己的體力。

鄭炳元表示，他去年底到任前未曾來過台灣，但先前派駐加拿大溫哥華，那裡有很大的台灣人社群，因此已嚐過台式牛肉麵、珍珠奶茶、小籠包等；他很喜歡台灣的食物和大自然，來台後深刻體會「台灣最美的風景是人」，台灣人溫暖的個性讓他印象深刻。

被問到在台新鮮有趣見聞，鄭炳元透露，是紅綠燈的小綠人，「我去過全世界很多國家，從沒看過這麼有趣的設計」；此外，台灣很多餐廳都設計自己的吉祥物，這點讓他覺得很特別。

鄭炳元認為，台灣最大觀光優勢是巷弄有很多可愛小店，獨特傳統小店很能吸引韓國觀光客，且能體現具有現代和傳統元素融合的氛圍，令人印象深刻。

談到食物，鄭炳元表示，他和太太很愛逛夜市，接觸台灣道地小吃、文化和人群；自己喜歡吃滷製食品，但還沒吃過臭豆腐，「我喜歡豆腐，應該很快會去嘗試看看！」

他最喜歡的食物是水餃、小籠包、鍋貼、燒賣等港式點心（Dim Sum），韓國雖然也有水餃，但種類沒那麼多，台灣有上百種選擇。

鄭炳元說，來台之前知道韓劇在台灣很受歡迎，作為韓國人當然會覺得很高興，台灣人喜歡韓劇，他猜測是因為韓台文化與人情觀念很相近，希望這些文化共通之處，對未來提升韓台關係有所幫助。

鄭炳元說，自己比較愛看體育比賽跟新聞報導，較少看韓劇，由於太太喜歡看、會陪著看，已看過秘密花園、鬼怪、魷魚遊戲等；他打趣說，不太敢追韓劇的原因是怕「看了會很入迷，花太多時間影響到公務」。

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鄭炳元表示，最近看到大S跟韓星具俊曄的愛情故事，也是很好的消息，韓台國際婚姻有日益增加趨勢，韓台年輕人認識、相愛、結婚的人數非常多，「駐台北韓國代表部有一半以上職員，都是和台灣人結婚」。

對於韓星風靡現象，鄭炳元笑稱可以理解，他透露在印尼雅加達接待過正在當兵的韓星玄彬，當親眼看到玄彬本人時更是超級震驚，比從電視和照片上看起來更具明星光環，「即使我是男人，也覺得他真的長得好帥」。（編輯：林克倫）1110620