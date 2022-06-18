台灣芒果、鳳梨進駐現代百貨 搶攻今夏韓國市場

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在首爾市內16家現代百貨實體超市及線上平台舉辦的Sweet Taiwan活動，不僅能買到愛文芒果及鳳梨，還有牛軋糖、鳳梨酥、紅豆餅等多樣台灣農產加工食品。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年6月18日

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）台灣代表性水果愛文芒果及鳳梨6月起在韓國大型連鎖通路現代百貨生鮮超市上架，搶攻夏季市場，現代百貨今年推出多樣試吃及台灣食品活動，展望銷量較去年倍增。

經濟部國際貿易局委託外貿協會的台灣食品節活動今年與韓國三大百貨公司之一的現代百貨合作，在全國16家現代百貨實體超市及線上平台推出Sweet Taiwan活動，讓韓國消費者不必出國也能品嚐到香甜的台灣優質水果。

現代百貨產品本部食品事業部的活動負責人徐源（譯音）對中央社記者表示，進口生鮮食品因為保存期限短，較難介紹給國內消費者，這次活動特別準備了各種試吃，還有提供在韓國較少見的台灣芒果、鳳梨現榨果汁，希望能帶給消費者更多樣體驗。

除新鮮進口的芒果與鳳梨，這次活動還準備了各種到台灣必吃的加工食品，包括牛軋糖、鳳梨酥、古早味蛋糕，搭配熱騰騰現做的台式紅豆餅攤位，將滿滿台灣味搬到韓國。

在活動第一天到場視察的駐韓國台北代表部副代表齊永強指出，韓國消費者對台灣產品好感度高，加上台灣水果品質優良、甜度又高，相信能藉此機會提升韓國消費者對台灣農產品的喜愛。

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不過，受限於韓國法規，目前能進口至韓國的台灣水果只有芒果、鳳梨、荔枝、香蕉、椪柑、青木瓜及蜜棗，齊永強說，爭取讓更多台灣優質水果進口韓國，也是未來努力的目標。

Sweet Taiwan 6月17日至7月7日在現代百貨全國16家分店陸續登場，主形象區設在年輕族群密集的新道林站D-cube City店，月底還規劃在線上平台舉行直播銷售活動，推廣台灣農產及各項農產加工食品。（編輯：黃自強）1110618

經濟部國際貿易局委託外貿協會的台灣食品節活動今年與韓國3大百貨公司之一的現代百貨合作，在首爾市內16家現代百貨實體超市及線上平台推出Sweet Taiwan活動，推廣台灣代表性水果愛文芒果及鳳梨。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年6月18日